La próxima semana se celebrará en la comisaría de Vigo el acto del patrón de la Policía Nacional. Será el primero en el que estará el nuevo comisario, Ramiro José Gómez, designado recientemente. Pero el sindicato mayoritario, el SUP, no acudirá a dicha celebración. No lo hará en protesta por el “ninguneo” recibido por la Jefatura Superior de Galicia ante la concesión de las condecoraciones de la Orden al Mérito Policial a los policías destinados en esta ciudad.

Vigo, con 700 agentes, solo recibirá 12 medallas, denuncian. A Coruña, con casi 800 funcionarios, tendrá 38: “A esta desproporción se suma el hecho de que a otras plantillas gallegas con un tercio de los policías de Vigo se les dará el mismo número de condecoraciones”. Las 12 medallas a policías de Vigo serán por trayectoria profesional. Entre los condecorados estará el jefe de la UPR. No habrá ninguna para premiar actuaciones concretas. El SUP pidió sin éxito que se diese esta distinción a varios policías que participaron en un operativo por un incendio ocurrido en diciembre o a otros que detuvieron a un agresor sexual. A esta situación, critica el SUP, se une que la comisaría de Vigo tiene un número insuficiente de efectivos, que en las dependencias sufren goteras o que hay falta de chalecos o de guantes de seguridad.