Para tener garantizados más días de agua en caso de que no llegue la lluvia, el alcalde, Abel Caballero, le solicitó a la Xunta que reduzca el caudal hidrológico en la presa de Eiras. Lo hizo tras enterarse “por los medios de comunicación” y no por la vía oficial que el gobierno gallego aplicó en Zamáns las medidas equivalentes a la situación de alerta por escasez de agua y optó por ampliar la prealerta por escasez de agua al sistema de explotación del río Verdugo y rías de Vigo y Baiona. “La Xunta no es nada eficiente en estas cuestiones. Quiere que nos quedemos sin agua”, lamentó el regidor vigués.

Caballero recordó que ya había realizado esta solicitud al gobierno gallego “y ni siquiera comunicó la recepción de la carta”. “La Xunta pone palos en las ruedas”, apuntó antes de destacar que “la única medida” pendiente de aplicar por parte del Concello en contra de la sequía es “parar la purga de las tuberías”, que lo hará cuando la Xunta comunique oficialmente la situación para la ciudad. “Supondría un ahorro menor. La fuente de pérdida de agua más importante son las fugas, de hasta el 30% del agua, y Vigo tiene el menor nivel de fugas de abastecimiento de España”, manifestó. El alcalde destacó que el gobierno local toma medidas desde principios de año, como la retirada del suministro desde Zamáns a una parte de la ciudad, además de las humanizaciones, en las que se está renovando toda la red de saneamiento y abastecimiento de las calles. “Vamos a solicitar inmediatamente la reducción del caudal hidrológico en la presa de Eiras. Vemos que la Xunta no toma medidas. La captación es uno de sus deberes, como señala el Estatuto de Autonomía”, apostilló. Otra crítica de Abel Caballero vino por el “no” de la Xunta a realizar la captación de emergencia decidida conjuntamente en el estudio para garantizar el suministro. “Se preveía que el otoño iba a ser difícil. Desea que nos quedemos sin agua”, reiteró en rueda de prensa. Gratuidad de los libros El regidor informó del inicio de la tramitación del crédito extraordinario de ayudas a familias para la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria: en educación primaria, ESO y educación especial. Tal y como explicó, el Ayuntamiento concederá 205 euros a cada uno de los estudiantes. Son 25.850 niñas y niños de la ciudad que cursan estos estudios, 15.308 en Primaria y 10.542 en ESO, que deberán presentar el certificado de escolaridad como requisito. El crédito extraordinario tiene un importe de 5,2 millones de euros y, según avanzó Caballero, las ayudas podrán quedar abonadas en el mes de febrero. El alcalde también informó de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la contratación para la prestación del servicio de animaciones, actividades y espectáculos de pequeño formato dentro del programa “Vigo en Festas” del año que viene. Serán un total de 130 y se podrán disfrutar en diferentes puntos de la ciudad. El contrato fue adjudicado por valor de 119.000 euros. Según relató el regidor, habrá actuaciones musicales, grupos musicales, bandas, espectáculos infantiles, pasacalles o representaciones de teatro. Caballero, además, anunció la licitación para la compra de sillas para la biblioteca del auditorio Mar de Vigo con un importe de 44.000 euros. Casa das Mulleres Comenzaron los cursos municipales destinados a mujeres mayores de 18 años –con inscripción previa– programados desde septiembre a diciembre en la Casa das Mulleres en favor de la igualdad. Ayer, fue el turno del curso de “Competencias dixitais básicas”. A lo largo de la semana, empezarán los cursos “Historia de vida das mulleres para xogar no teatro” y “Escola Feminista de Empoderamento: creando sororidade”; y los talleres “Falamos?” y de “Escrita autobiográfica”.