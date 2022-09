Personas sordas alertan del “riesgo” que corren por falta de intérpretes en hospitales

Cientos de personas celebraron este sábado en Vigo el Día Internacional de las Personas Sordas; una fecha que aprovecharon para denunciar las barreras en sanidad y educación que padecen por medio de una manifestación que discurrió de Praza da Estrela a Porta do Sol.

En el plano de la salud, criticaron que actualmente las personas sordas que acuden a los servicios de urgencias no disponen de recursos para garantizar su comunicación con el personal sanitario, ya que los centros no cuentan con intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE) y los profesionales no tienen conocimientos suficientes sobre dicha lengua, “con el consecuente riesgo vital que puede suponer esta falta de comunicación para el paciente”. Todo ello pese a que en febrero del pasado año se aprobó en el Parlamento de Galicia una Proposición No de Ley en la que se instaba al Sergas a incorporarlos.