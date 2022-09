La facultad de Económicas y empresariales fue la sede gallega escogida para la celebración de las pruebas para ingresar en el cuerpo de la Guardia Civil. Un total de 1.235 opositores estaban llamados en Vigo a la realización de este exámenes, una vez se han evaluado los méritos que cada opositor a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas.

La convocatoria tuvo lugar a las 07.30 horas de la mañana para este millar de aspirantes llegados de todas las provincias gallegas: 464 provienen de la provincia de Pontevedra, 419 de la de A Coruña, 177 de la de Lugo y 175 de la de Ourense. Una de las cifras más llamativas es el alto número de mujeres opositoras, concretamente una de cada cuatro, la cifra más alta hasta el momento, según el propio Instituto Armado, 887 son hombres (71,8 %) y 348 mujeres (28,2 %)

La prueba, que tiene lugar a lo largo del fin de semana, consiste en la realización de un examen tipo test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía y psicotécnicos. Este año y como novedad será la primera vez que se realice una prueba también de gramática.

Los opositores que superen esta prueba de conocimientos serán convocados para las pruebas físicas: una prueba de velocidad (carrera de 60 metros), una prueba de resistencia (carrera de 2 kilómetro de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

En total, en España, son 25.987 las personas que opositan este fin de semana para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil ofertada este año. En cuanto al nivel de formación, destacan un total de 6.087 titulados universitarios, entre los que hay 1.554 con el título de máster y 18 con el de doctorado.

Por rango de edad, la mitad de los aspirantes se sitúa entre los 23 y los 30 años, dejando la edad media de aspirantes en 28 años.

Requisitos

Los requisitos para presentar a estas pruebas pasaban desde poseer la nacionalidad española, no tener antecedentes penales, no hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento judicial por delito doloso, poseer el título de Educación Secundaria Obligatorio, haber cumplido la mayoría de edad y no superar los 40 años, en el mismo año de la convocatoria o disponer de permiso de conducir tipo B.