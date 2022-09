El portavoz local del PP, Alfonso Marnotes critió la “dejadez” del Concello en el campo de As Travesas ya que desde el concierto de Bryan Adams miles de usuarios no pueden emplear las instalaciones al no reparar los desperfectos. “Era de esperar y tenía que estar previsto que una vez celebrado el concierto habría que reparar el campo, pero increíblemente el Gobierno local no lo tuvo en cuenta”, lamenta.