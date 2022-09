El puerto de Vigo ha vivido esta mañana una nueva doble escala (la tercera del mes) de cruceros, la última del verano que concluye este viernes.

En esta ocasión los buques protagonistas son el Celebrity Silhouette y Azamara Pursuit, éste último en escala inaugural. El primero regresaba a Vigo tan solo cinco días después de su última visita. En esta ocasión, sus 2.660 pasajeros británicos y 1.028 tripulantes multinacionales que arribaron procedentes de Southampton, viajan a las islas Canarias tocando también en Lisboa y Leixoes cuando ya estén de regreso a Inglaterra.

En cuanto al Azamara Pursuit arribó con 579 cruceristas de amplia mayoría estadounidense, que viajan bajo la atención de 381 tripulantes. Este crucero de tipo medio procedía de A Coruña en viaje posicional al Mediterráneo desde Burdeos de 13 noches con final en Barcelona. A media mañana, el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuiña dio la bienvenida oficial a los mandos del buque a bordo de la embarcación, acto en el que se intercambiaron recuerdos con motivo de esta primera visita.

Mientras que el Celebrity Silhouette volverá a Vigo en dos ocasiones antes de que finalice la temporada, al Azamara Pursuit no se le espera hasta dentro de un año. Hoy nos visita el Disney Magic y el fin de semana se presenta intenso con las escalas de Artania y Anthem of the Seas, que se esperan el sábado y el domingo respectivamente.