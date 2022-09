“Estaba en cama, no era capaz de dormirme y, de repente, escuché como que subía gente, a alguien en la puerta y ruidos...; me vino un olor muy fuerte, cada vez más fuerte, y ya vi una llamarada gigante que iba desde el suelo hasta arriba; era tremenda, me encomendé a Dios y pensé que había llegado mi momento”. Este es parte del testimonio que prestó ayer en el juicio una mujer a la que, en noviembre de 2018, prendieron fuego en su piso de la calle Sagunto de Vigo estando ella dentro.

La vista oral se celebró en la Audiencia de Vigo y en el banquillo se sentó el acusado, un amigo de esta mujer vecino de la Travesía de Vigo al que conocían con el apodo de “hongo” y para el que el fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicitaba una condena de 16 años y medio de prisión como presunto autor de un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas, así como otro de lesiones. Este hombre se declaró inocente. “No estaba allí [en el piso del incendio] ese día, estaba en otra parte”, dijo en referencia a la madrugada en la que ocurrieron los hechos. Según su versión, esa noche había estado ayudando a un conocido en un restaurante, así como a llevar un mueble a su casa. La jornada anterior a la del fuego sí había ido al piso de su antigua amiga, donde estuvo con la hija, su novio y el bebé de la pareja, y dijo que se produjo un incidente porque, según su versión, había dejado su teléfono móvil cargando y dicho terminal desapareció. Frente a la versión exculpatoria del acusado, la víctima lo identificó sin género de dudas. En el momento del incendio, contó, salió a la ventana y lo vio en la calle, “escapando” hacia la zona de O Calvario. El abogado defensor cuestionó este reconocimiento, ya que cuando ocurrió todo era de noche y la mujer sufre miopía. Pero ella respondió que tenía puestas las gafas: “Lo conozco perfectamente y era él”.