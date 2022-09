Que la Xunta manifieste públicamente que la Bilbioteca del Estado en Vigo es un proyecto de “gran prioridad”. Es la petición que envió el alcalde, Abel Caballero, al presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda. Lo hizo, de nuevo, por carta tras acusar al conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, de poner “dificultades, pegas y palos en la ruedas” a este proyecto en su reunión con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y poner el foco en otras actuaciones en Galicia.

Caballero le pidió a Rueda explicaciones sobre “qué pasó” en este encuentro y demandó a Rueda “que desautorice” a Rodríguez. “Tiene que hablar el señor Rueda. Tiene que decirnos si es cierto o no. Puso dificultades. La Xunta no soporta que Vigo tenga Biblioteca del Estado, pero el Gobierno de España la va a hacer”, apostilló, a la vez que comparó este episodio con el de la autovía en túnel a Porriño. “Está volviendo a pasar lo que pasó con Feijóo y la autovía Vigo-Porriño, cuando le dijo a la ministra de Transportes que no la hiciera y se ahorrara 300 millones”, manifestó.