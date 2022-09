La tuberculosis cae a mínimos históricos: menos de 100 nuevos casos al año en Vigo

En mínimos históricos. La incidencia de la tuberculosis en el área sanitaria de Vigo ha caído en picado en las últimas décadas hasta llegar a lograr un descenso del 83,3% desde que se tienen registros en la comunidad gallega de los contagios de esta patología infecciosa, lo que supone menos de 100 nuevos casos al año en el área viguesa frente a los alrededor de 600 que se contabilizaban en el año 1995.

Fue en aquella época cuando el Sergas impulsó el Plan Galego de Prevención e Control da Tuberculose en Galicia con el objetivo de reducir la morbilidad y transmisión de la enfermedad tuberculosa. Desde entonces, en el área de Vigo se ha detectado un descenso paulatino del número de casos activos, llegando a registrar una caída anual del 6% en la incidencia. Si bien esta es una tendencia que se ha ido consolidado a lo largo de los años, gracias al uso de pautas farmacológicas eficaces, la irrupción de la pandemia del COVID y las medidas preventivas como el uso generalizado de la mascarilla entre la población han provocado un declive todavía más significativo de la patología tuberculosa, puesto que la principal vía para su transmisión es la área.

La tuberculosis es una patología en claro retroceso

El doctor Rafael Vázquez Gallardo es en la actualidad el responsable de la Unidad de Tuberculose (UTB) en el área sanitaria de Vigo y destaca que “ahora mismo estamos en los niveles más bajos desde que hay registros de tuberculosis. En el año 95, en Vigo teníamos entre unos 500 o 600 nuevos casos anuales y a día de hoy estamos en menos de 100. No sabemos qué sucederá tras la retirada de las medidas preventivas frente al coronavirus, pero lo que sí está claro es que la tuberculosis es una patología en claro retroceso, con una tendencia a la baja que se ha venido registrando en los últimos años. Si nos fijamos en la incidencia, estaremos hablando de aproximadamente unos 14 o 15 casos por cada 100.000 habitantes”.

La prevención, clave

Al margen de la pandemia, el neumólogo vigués asegura que uno de los principales motivos de que se haya registrado una caída tan acusada en las casi tres últimas décadas ha sido la puesta el marcha del plan autonómico de prevención de la enfermedad, a través del cual se hizo mucho trabajo en colegios, en la Universidad, en las fábricas y en otros centros de trabajo. Y es que, en su momento, Vigo llegó a alcanzar un declive del 9,5% anual en el cómputo total de casos detectados, un descenso considerablemente más elevado a la media gallega que se situaba en un 6,5%.

En este sentido, el doctor Rafael Vázquez Gallardo comenta que “esto se debe a que, en el momento de la implantación del programa autonómico, nuestra área también era, junto con A Coruña, la que mayor número de contagios de tuberculosis presentaba. Con el tiempo, esta tendencia se ha ido revirtiendo y en la actualidad estamos muy por debajo de otras zonas que cuentan con un mayor porcentaje de población envejecida, como por ejemplo Ourense”.

Según revela el facultativo especialista en Neumología, la explicación radica en el importante cambio que se ha dado en el perfil de los pacientes afectados por la enfermedad, y es que a día de hoy la mayor incidencia se detecta en personas de la tercera edad: “En los años 90, la tuberculosis afectaba más a gente joven, que eran estudiantes o que trabajaban, que tenían niños,... Sin embargo, hoy ya casi no vemos este perfil. El volumen de pacientes más elevado se concentra ahora en personas mayores, que normalmente suponen menos problema de salud pública porque tienen menos contactos, no trabajan y no tienen hijos convivientes, pero enferman más”.

Avances en los tratamientos

Desde hace años existen tratamientos “seguros y eficaces” para el tratamiento de la patología tuberculosa y, según apunta el responsable de la UTB de Vigo, “podemos afirmar que más del 95% de los casos se pueden tratar de forma estándar, de manera que sabemos que estos pacientes se van a curar”.

Los tratamientos que se pautan a los pacientes contagiados pasan por una combinación de fármacos y el principal inconveniente es que se prolongan demasiado en el tiempo, por lo que uno de los avances que ya se está dando en materia de investigación es la reducción de los meses del tratamiento. El otro gran avance en el que los profesionales mantienen el punto de mira es la vacuna y Vázquez Gallardo no duda en afirmar que “la que más avanzada está es la de Biofabri y en cuanto se comercialice será muy eficaz para prevenir. Ahí ya podremos hablar de erradicación de la enfermedad en un futuro medio”.

“A veces el diagnóstico inicial es difícil porque hay poca casuística y los síntomas no coinciden con los clásicos”

Atendiendo los patrones clásicos, la principal sintomatología que provoca el Mycobacterium tuberculosis al entrar en contacto con el organismo tiene la principal particularidad de que, una vez que se manifiesta, se prolonga en el tiempo. El responsable de la Unidad de Tuberculose del área sanitaria de Vigo, el doctor Rafael Vázquez Gallardo, señala que “cuando nos referimos a síntomas clásicos, estamos hablando de una sintomatología subaguda, es decir, de poca intensidad, pero que se mantiene pasadas varias semanas. Generalmente, la tuberculosis suele manifestarse con dificultades respiratorias, tos, expectoración, cansancio, adelgazamiento, febrícula, pérdida de apetito y también la sudoración es muy característico. Todo ello, prolongado en el tiempo”.

A veces el diagnóstico inicial es difícil porque hay poca casuística y los síntomas no coinciden con los clásicos

Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta enfermedad infecciosa se presente con otro tipo de sintomatología que se aleja de la clásica, es por esto que el doctor Vázquez Gallardo afirma que, “desgraciadamente, en muchos pacientes no aparecen los síntomas habituales y se produce una demora en el diagnóstico. Muchos de estos pacientes tienen formas de tuberculosis menos habituales y esta es una tendencia que cada vez estamos observando más a menudo. A veces el diagnóstico inicial es difícil porque hay poca casuística y los síntomas no coinciden con los clásicos”. El facultativo especialista en Neumología apunta que “normalmente atendemos a los indicios clásicos, que son los que nos hacen sospechar del posible caso de tuberculosis, pero cuando estos no están presentes, tenemos que recurrir a otros factores, lo que retrasa el diagnóstico”.

El descenso paulatino del total de casos activos de tuberculosis en el área sanitaria a lo largo de los últimos años ha provocado que en la unidad de Vigo se haya registrado un recorte de personal y en la actualidad es atendida por el propio Rafael Vázquez Gallardo, en calidad de médico, tres profesionales de enfermería, de las cuales dos están a punto de jubilarse, y una trabajadora social.