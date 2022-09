El elevado precio y la reducida oferta obligan a compartir las plazas de garaje en el centro

Encontrar sitio para aparcar en la vía pública –incluso en los espacios de la zona azul– en el centro de la ciudad es un dolor de cabeza cada vez más intenso, comparable al de localizar una plaza de garaje –o en parking– en alquiler con un precio que se adapte al bolsillo. Hay “pocas” y son “carísimas”, como reconocen las inmobiliarias viguesas. La media está en torno a los 100 euros al mes, pero pueden llegar hasta más de 120. El camino que han tomado muchos vigueses es el de compartir las plazas: un coche la ocupa durante la jornada laboral y otro, el resto del día. Así, matan dos pájaros de un tiro: pagan menos y localizan sitio.

Confirman esta tendencia desde Centro Inmobiliaria, con sede en la calle Venezuela. Loreto Otazo, asesora comercial, explica que es una opción a la que recurren bastantes vigueses” en busca de una plaza fija para dejar su coche. Lo entiende perfectamente porque es consciente de la dificultad de encontrar un aparcamiento en el centro tanto para los residentes como para los trabajadores que se desplazan a diario por el precio y la escasa oferta. “Nosotros solo tenemos tres plazas de garaje en la zona centro. Uno está en Venezuela por 100 euros al mes y los otros dos, en Ecuador por 90 euros”, explica.

Destaca que hay “pocos” y son “carísimos”. La media, según detalla, está en 90 o 100 euros. Augura que el futuro no tendrá mejor color. Relata que esto ocurre desde hace varios años. “No ha cambiado nada. No creo que haya solución porque muchas de las rehabilitaciones de edificios o construcciones que se ejecutan en el centro no aumentan la oferta”, indica antes de destacar que es lógico que haya gente que apueste por compartir plaza. “Normalmente, uno de los usuarios disfruta del sitio durante la jornada laboral y el otro, el resto del día. Así, les sale más barato. Se está haciendo mucho”, apostilla.

Otra opción en auge en el centro de la ciudad es alquilar una plaza en los parkings, como anota Otazo. “Gente que viene a vivir a esta zona es consciente de ello y suelen valorar esta alternativa”, indica. Los precios de estas plazas son similares a los espacios en garajes privados –o incluso mayores– y la oferta, también: hay pocas. En el parking de Colón, tiene “pocos” huecos disponibles para alquilar por 110 euros al mes y una fianza de 30 euros, tarifa que da derecho a usarlo las 24 horas del día. La diurna, de 7.00 a 22.00 sin festivos ni fines de semana, son 100 euros al mes y fianza de 30 euros.

En el parking de Areal, la tarifa mensual de 24 horas asciende a 96 euros y la fianza, a 20 euros. En este caso, no hay plazas disponibles. Ya han creado una lista de espera. En el parking Príncipe, en Eduardo Iglesias, justo al lado del mercado de Progreso, está “todo lleno” para los que desean arrendar un hueco fijo. Sí quedan plazas en el parking de Policarpo Sanz, en el que piden 125 euros al mes por 24 horas al día con opción de tarifa mensual diurna de 110 euros y otra de 7.00 a 16.00 horas de lunes a viernes por 80 euros.

“Los parkings tampoco tienen muchas plazas”, anota el gerente de la inmobiliaria Rosalía Castro, César Abrain. Señala que la media mensual está en unos 100 euros “desde hace tiempo”. Llegan a 120 euros en algunos casos en Colón, Urzáiz o Rosalía. “Ha subido el precio de forma paralela a la demanda. Ahora, solo tenemos una plaza de garaje para alquilar en la inmobiliaria”, apunta. Comenta que está habiendo muchas obras de rehabilitación en el centro, pero no se generan plazas de garaje. “Nosotros buscamos plazas de garaje para pisos en venta y no es nada fácil, incluso buscamos espacios para generar plazas de garaje y nos encontramos con la dificultad de la normativa”, indica antes de señalar que, debido a esto, hay jóvenes que trabajan lejos de casa, por lo que alquilan la plaza hasta la noche, es decir, la comparten.

Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), informan que, en la ciudad, hay 225 plazas de garajes disponibles en alquiler a un precio medio de 90 euros al mes –la cifra más alta de la comunidad–, 15 euros más que A Coruña-. “En el centro, hay sobre 35, pero la cifra varía mucho”, asevera el presidente de la patronal, Benito Iglesias. En compraventa, existen 375 garajes a un precio medio de 36.000 euros: es la cifra más alta de Galicia con diferencia –en A Coruña, en según posición, están en 22.000 euros–.

Benito Iglesias subraya que Vigo, con un 6,8%, es la ciudad de Galicia más rentable en el mercado de garajes en comercialización. Cuanta más actividad económica y laboral y menos plazas disponibles en el centro y semicentro de las ciudades, mayor es el precio de las plazas de garaje tanto en alquiler como en venta”, reflexiona antes de destacar que las humanizaciones de numerosas calles céntricas favorecen la demanda de alquiler de plazas de garaje al reducirse los espacios para vehículos.