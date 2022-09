Vigo amanece cubierta de libros

Los vigueses y viguesas se han despertado hoy con una bonita sorpresa esperando por ellos en la calle. Más de 600 libros repartidos por diferentes puntos del centro de la ciudad invitaban a ser recogidos desde primera hora de la mañana con el mensaje de: "Este libro é para o primeiro que o atope". Alba Cobo e Isaac Pujales son los responsables que han hecho posible que Vigo haya amanecido cubierta de libros, y es que durante todo el verano han estado recibiendo donaciones para poder llevar a cabo esta iniciativa tan especial, puesto que también lleva un importante mensaje detrás.

Y es que estos dos jóvenes vigueses son los creadores de Outro Conto, el proyecto de reparto de comida a domicilio de menús saludables que nació a finales del año pasado en la ciudad olívica y que desde su puesta en marcha ha revolucionado el concepto de la alimentación. Así, junto con el objetivo de rescatar libros para darles una segunda vida, también han querido lanzar un mensaje clave a la sociedad y tener un impacto positivo en ella: que todas las personas merecen comer sin culpa, que todos los cuerpos son válidos y que existe una cultura de la gordofobia que hay que empezar a cambiar.

Desde las 6.30 de la mañana, Alba e Isaac se han dedicado a repartir los más de 600 títulos sorpresa por la ciudad y reconocían estar "moi emocionados" cuando empezaron a llegar las primeras personas a puntos como Ronda de Don Bosco, Praza da Constitución, a la Alameda, al MARCO o a la Praza da Princesa. Alba explica que "ao principio a xente tiña dúbidas, achegábase e non sabían se os libros se podían coller ou non, pero agora xa case non quedan no MARCO, a xente está participando e está tendo moi boa acollida, porque estamos comprobando que a mensaxe se está entendendo e que está xerando moito interese".

En este sentido, Alba Cobo indica que "moitas persoas achéganse para comentarnos que descoñecían o que era a gordofobia e, tras informarse cos nosos carteis, reflexionan e acaban dicíndonos que é unha mensaxe moi necesaria, polo que o obxectivo está máis que cumprido. Estamos moi contentos co resultado".

Durante todo el verano, Alba e Isaac han recibido donaciones de libros en A Morada, en donde se han instalado su cocina para dar salida semanalmente a los menús que preparan, y confiesan que "a xente trouxo libros chulísimos. Houbo tamén moitas persoas maiores e con diversidade funcional que non podían traelos alí, así que iamos nós ás súas casas a recollelos. En xeral, todo o mundo portouse incríble", señala Cobo.

Un claro mensaje contra la gordofobia

Dentro de cada libro, Alba e Isaac han dejado pequeños folletos para dar información a la población sobre su proyecto de alimentación saludable, pero también para lanzar mensajes como "por que é necesario levar a cabo outra forma de cociñar, que non hai que sentirse culpable por comer e como a relación que temos cos nosos corpos ao final son herdanzas políticas, sociais e económicas que acaban repercutindo na nosa autoestima".

Asimismo, los creadores de Outro Conto también han aprovechado esta iniciativa para dar difusión a otra propuesta que han lanzado precisamente en la jornada de ayer: una original 'Ginkana Autocoidado', que se celebrará este fin de semana en Vigo y que tiene como máximo premio un mes gratis de alimentación "saudable, vegana e riquísima".

El concepto del juego es simple. En varios locales de la ciudad se han colocado códigos QR con preguntas sobre referentes de mujeres gordas en el sector cultural, sobre activistas en contra de la gordofobia y también sobre productos culturales con esta temática y sobre la alimentación "intuitiva e consciente", puesto que estos son los pilares sobre los que se asienta el proyecto de Outro Conto, además de la lucha contra la violencia estética y la gordofobia.

Los locales en los que ya se pueden encontrar los QR son: A Morada, Bar Princesa, Calma Fruit, Bar Batallón, Kominsly, Tinta Negra, Versus Librería, Vaidhe, Café Uf y Fuck This Studio. El ganador o ganadora se dará a conocer el próximo lunes 19 al mediodía.