Lumière, la cultura de la resistencia

Surgió de la necesidad que había en la ciudad de disponer de una oferta cinematográfica alternativa a los circuitos tradicionales. A principios de los años 90, las películas que se proyectaban en Vigo eran muy “comerciales”, todas dobladas al castellano y apenas se salían del guion. El último de los cineclubs de la urbe viguesa había desaparecido en el año 1982 y, es por esto que, cinco conocidos de diferentes ámbitos profesionales apostaron por crear el Cineclube Lumière, con el objetivo de dar respuesta a aquella demanda que supieron visualizar.

Los vigueses agradecieron la puesta en marcha de aquella iniciativa que nacía en el año 1993 y, de forma masiva, llenaban cada miércoles la sala que el Concello cedía para proyectar las películas que los miembros del Cineclube Lumière seleccionaban con mimo, atendiendo a la calidad, al interés que suscitaban por el trabajo cuidado de la dirección o por la temática. “Ao principio botabamos man daqueles filmes que eran premiados nas seccións oficiais dos festivais máis relevantes e de películas premiadas, isto é algo que co tempo foi cambiando, porque agora a escolma xa é moito máis pormenorizada e recorremos a seccións paralelas e a traballos de directores e directoras que non chegan ás salas comerciais”, explica la actual directora del cineclub, Meli López.

A punto de cumplir 30 años, el Festival Primavera do Cine ha escogido al Cineclube Lumière para otorgar la mención honorífica de la XI edición del evento cinematográfico como reconocimiento a “unha institución de cultura da resistencia en Vigo, transmisora de paixón polo cinema e apostando pola cultura de proximidade”. Con el objetivo de conmemorar al cine libre, la organización del festival hará entrega mañana de la distinción, un reconocimiento que Meli López destaca que supone “unha honra, porque nos teñen en conta e o público do Primavera tamén é o noso público, porque é xente interesada nunhas seccións menos habituais e sempre é de agradecer a opinión dos espectadores críticos”.

El Cineclub Lumière tuvo años y años de gloria, sin embargo, la incursión de las nuevas tecnologías en el mercado, así como la multiplicidad de la oferta en las distintas plataformas digitales, ha provocado que el público opte por la soledad de la pequeña pantalla en detrimento de la experiencia colectiva y social de acudir a una sala. A este respecto, Meli López señala que “notamos que a xente ve moito cinema, pero que vai menos ás salas. O que detectamos, no noso caso, é que moito público segue o noso traballo e a nosa programación, porque temos obras de cineastas que non coñecen, pero que non veñen á sala”.

En la actualidad, este cineclub vigués cuenta con 200 socios y con un perfil variado, pero cuya media de edad se sitúa en los 40 años. En este sentido, la directora y diseñadora de la programación mensual de Lumière reconoce que “botamos en falta que veñan máis xente moza, iso é verdade, pero imaxino que está relacionado con que os rapaces e as rapazas son os que máis consomen as diferentes plataformas existentes. Diferentes estudos amosan que non ven a televisión, senón que prefiren os dispositivos móbiles, a xente está sobreinformada pero semella que non valoran o feito de asistir á experiencia social e colectiva que pode achegar unha sala. É outra opción, está claro, pero non compartes opinións nin hai unha experiencia común”.

En sus orígenes, el Cineclube Lumière funcionaba gracias al voluntariado de las personas que sacaban adelante el trabajo que suponía diseñar la cartelera y organizar las proyecciones, sin embargo, ante la elevada demanda, se acabó profesionalizando, de manera que Meli López lleva ya desde el año 2000 contratada como programadora. Lejos quedan ya los ciclos que organizaban en las sedes de Caixanova y Caixagalicia, pero cada lunes siguen proyectando en la ciudad lo mejor del cine independiente.