La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó este jueves a la Xunta de “cargarse” la vivienda de promoción pública en Galicia, “defendendo os intereses das construtoras, pero non o dereito das persoas a ter acceso a unha vivenda digna”. Así lo resaltó desde Vigo, denunciando que los alquileres en urbes como la olívica han sufrido un aumento anual cercano a los 1.700 euros (600 más que la media autonómica) y exponiendo un conjunto de medidas dirigidas a afrontar “o problema de acceso a vivenda”.

Tras destacar que en el anterior Plan de vivienda 2015-2020 el Gobierno gallego “prometeu 870 novas vivendas protexidas e finalmente adxudicou menos de 40 en todo ese período”, explicó las iniciativas de su formación, que pasan por ceder a Galicia los inmuebles de la Sareb aptos para uso residencial, crear un parque público de domicilios destinados al alquiler, movilizar los hogares vacíos (un 18% en la comunidad), vetar la subida de las hipotecas y aumentar las ayudas al alquiler para los más jóvenes.

“O PP non traballa para que a xente deste País teña acceso a unha vivenda a un prezo asumible”, agregó Pontón, resaltando que en este contexto de crisis “a banca síguese forrando mentres a xente o pasa mal”. Así, apuntó que es preciso “pedirlle que non traslade á sociedade esta presión porque aínda non devolveron os 60.000 millóns de euros do rescate”: “Aquí tamén hai que tomar medidas de calado”.