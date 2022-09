“Si no fuera gratis, aplazaría la vacuna”

Lucas fue el primer niño del centro de salud de Navia que recibió la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) de forma gratuita. Cuando su familia solicitó la cita para el control de los 12 años del programa de niño sano, no sabía que le correspondía. Su madre, Ana González, cuenta que le informó la enfermera. También le contó que la Consellería de Sanidade acababa de incluirla en su calendario vacunal y que ya no tenía que pagarla. “Salvada por la campana”, comenta aliviada

Y es que, cuando supo lo que cuesta cada una de las dos dosis de esta vacuna, casi le da “un soponcio”: más de 180 euros. “Menos mal que no tuve que pensarme si se la ponía. A lo mejor me lo plantearía y, aunque seguro que acabaría haciéndolo, la aplazaría”, analiza. Y es que no le llegaba en el mejor momento, con el inicio del curso escolar y sus gastos. “No puedo estirar donde no hay”, apostilla.

La Xunta, la primera comunidad en administrarla de forma gratuita en varones, ha establecido esta vacuna en el calendario a los 12 años –para los nacidos a partir del 1 de enero de 2010–, como la que se pone en las niñas. En ellas está cubierta desde 2008, pero empezó siendo a los 14 años y se adelantó más tarde a los 12, tras un consenso entre todas las comunidades para anticiparse al inicio de la vida sexual activa. Así que Ana considera que, si tuvieran que sufragarla ellos, aún tendría cierto margen para aplazarla. “Tiene solo 12 años, quiero pensar que podría esperar”, señala.

Recuerda cuando, de bebé, le puso las de la meningitis B que, hasta el próximo mes de noviembre, también son de pago. “Había algunos casos y lo veías como algo prioritario. Todos estábamos como locos buscándola y algunos iban hasta Portugal”, rememora. “La meningitis B la ven importante, pero el VPH lo ven más lejos”, cuentan las enfermeras de Pediatría Rosa Cogolludo, del centro de salud de Navia, y María Romero, del de Coruxo –trasladado desde la pandemia al anterior–.

A partir de enero de 2010

Lamentan que, hasta ahora, tuvieran que recomendar estas vacunas que “no todo el mundo se puede permitir”. De hecho, aún se van a ver en esa situación con aquellos niños que nacieron antes del 1 de enero de 2010. “Hoy mismo [por ayer], una madre nos dijo que si fuera tan importante estaría cubierta por el Sergas”, exponen. Para los que nacieron antes esta fecha también está recomendada y, sí, es importante tal y como destacan las sociedades científicas, pero no está cubierto por el Sergas. Ellas abogan porque Sanidade se lo cubra también. “A lo mejor no pasaba nada por vacunar de 12 a 15 años”, sostienen y entienden que solo se trata de un tema económico.

“No todo el mundo que quiere puede. Es una vacuna carísima”, advierten. En el caso de la meningitis B recomiendan a las familias que aprovechen la tarxeta benvida, pero destacan que “no todo el mundo tiene medios y puede gastar esta ayuda en vacunas”. Aún así, muchas veces asumen el coste de esta inmunización –que se pone a los 2, a los 6 y a los 12 meses– con los regalos que reciben por el nacimiento. No pasa lo mismo con la del VPH.

Entre las familias a las que les hablan del VPH y la vacuna encuentran bastante desconocimiento. Sí hay charlas en los colegios para niños, pero muchos padres se sorprenden con los datos de cáncer en varones. Es la infección de transmisión sexual más común. Se estima que más de un 80% de las personas sexualmente activas se contagiarán de VPH en algún momento. Es el responsable de, aproximadamente, el 5% de todos los tumores humanos. Provoca el 100% de los cánceres de cuello de útero y está relacionado con el 40% de los de pene. Además, puede producir cáncer de ano, de orofaringe y verrugas anogenitales. “Falta educación sanitaria e información”, lamentan y piden que la Xunta invierta en ella.