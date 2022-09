De “absolutamente insuficiente” califica Marea de Vigo la oferta cultural del Concello. Su portavoz, Rubén Pérez, pone como ejemplo el “escasísimo orzamento de 150.000 euros” del programa Vigo Cultura. Critica, además, que “se pretende concentrar no centro da cidade a maior parte das actividades en lugar de facer unha programación cultural descentralizada que chegue aos barrios facendo partícipe ao conxunto do tecido cultural”. Considera que no hay planes de ocio alternativo para la juventud y pide programación para la Casa da Xuventude.