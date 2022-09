Un “auténtico escándalo político” y “antidemocrática”. Así tildó el secretario general del PSdeG de Vigo, Carlos López Font, la condición del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que la delegada del gobierno gallego en Vigo, Marta Fernández-Tapias, esté presente en su reunión con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la Delegación de la Xunta en la urbe, cita propuesta para la tarde del 3 de octubre que el regidor dejó en el aire: “Estamos en Conxemar [en esas fechas], tengo que ver la agenda y ver cómo está ese día antes de responder”. Font lamentó que Rueda ejerza de “presidente del PP de Galicia y no de la Xunta”. “Esta ciudad merece la atención por parte del gobierno gallego”, apostilló.

Como novedad y, a diferencia de lo que hacía su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, será Alfonso Rueda quien se desplace a las respectivas ciudades para reunirse con los regidores en lugar de que ellos se dirijan a la sede administrativa de la Xunta en San Caetano. Esta ronda de contactos se iniciará en Vigo con Abel Caballero el día 3 de octubre y, a esta cita, le seguirán los encuentros en A Coruña el día 5, en Ourense el día 11, en Santiago el 21, en Lugo la jornada del 24, en Pontevedra el día 25 y concluirá el 28 de octubre en Ferrol. A diferencia de otras ciudades, la delegada de la Xunta, además, será la candidata a la Alcaldía de Vigo, coyuntura que genera todavía más polémica.

El secretario general de los socialistas vigueses destacó que este tipo de reuniones “siempre han tenido un carácter bilateral”, por lo que la “imposición” de Rueda es “ciertamente antidemocrática”. “Lo único que pretende es presentar oficialmente a la candidata del PP a la Alcaldía de Vigo, ya la ha oficializado con esta convocatoria. Si ya eran incompatibles los cargos de delegada de la Xunta de Galicia y candidata a la Alcaldía olívica, ahora, lo es más todavía. Rueda quiere hacerse una foto con el alcalde y la candidata del PP; todo el mundo quiere hacerse fotos con el alcalde, pero nunca en este contexto de utilización política partidita”, apuntó.

Font dejó claro que será el alcalde “el que verá si se hace esa foto que pretenden” y criticó que Rueda utilice su cargo institucional para ejercer “política partidista”. “Esta convocatoria demuestra que Rueda no tiene interés en esta reunión. Debe dar respuesta a la deuda que tiene la Xunta con esta ciudad. Y esta convocatoria nos descubre al auténtico Rueda, que no tiene ningún interés en solucionar y abordar los problemas de Vigo y no tiene nivel político para el cargo que ocupa”, anotó.

El representante socialista quiso retratar la proposición del titular del gobierno autonómico llevándola al escenario nacional. “¿Qué le parecería a Rueda si Sánchez le convocase a una reunión acompañado del candidato del PSdeG a la Xunta? ¿Y si se hiciese esta reunión en la Delegación del Gobierno y no en la Moncloa? En este caso, ha sido al revés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo recibió en la Moncloa, como corresponde. Es evidente que, siendo democráticos y respetuosos, la reunión se debe producir entre el presidente de la Xunta y el alcalde de Vigo sin condiciones”, aseveró.

Rueda comunicó su propuesta de reunión por medio de una carta en la que le traslada al alcalde que puede contar con su disposición y la del gobierno gallego para “colaborar en todos los asuntos de relevancia” para el municipio olívico “que sean beneficiosos para Galicia en general y para los vecinos de Vigo en particular”.

La olívica no fue la única ciudad que recibió la misiva del presidente gallego. Envió otras seis cartas a los alcaldes del resto de ciudades de la comunidad para convocarlos a cada uno a una reunión como primer encuentro oficial desde que accedió a la presidencia del Ejecutivo gallego el pasado mes de mayo.

Ayuda al transporte

Uno de los temas que podrán estar encima de la mesa si se celebra la reunión es la bonificación del billete de bus por parte del gobierno gallego. Caballero envió una carta a Rueda solicitando que pague una parte del transporte público de Vigo, “tal y como ya está haciendo el Gobierno de España”. Reclama la aportación de 27 céntimos por viaje, la misma cuantía que hizo efectiva el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El mandatario vigués recordó que, en estos momentos, el precio de un billete con Pass Vigo supone 0,62 céntimos a los usuarios, dado que el Concello financia 0,51 céntimos –la totalidad del billete de pensionistas I e II– y el Gobierno de España aporta 27 céntimos “sin tener competencia” en este ámbito. el alcalde instó a la Xunta a que arrime el hombro para seguir rebajando el coste del transporte público en la primera ciudad de Galicia.