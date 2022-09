“O Goberno segue a demostrar que a industria galega non está nestes momentos na súa axenda”, lamentó ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, y lo hizo poniendo como ejemplo, “proba evidente”, la actitud de Moncloa a la hora de “deixar fóra” la subestación eléctrica de muy alta tensión en la factoría viguesa de Stellantis. El también conselleiro de Economía, Industria e Innovación –que cargó contra el Ejecutivo central por guardar “nun caixón” un proyecto que ya estaba comprometido en la programación que había aprobado Mariano Rajoy– criticó la “desconexión” de Pedro Sánchez con la automoción de Galicia, acusándolo de poner en riesgo la competitividad de la planta, el abaratamiento de los costes de fabricación y el futuro de los puestos laborales.

“Ademais de non asumir a construcción desta subestación, non sabemos todavía como ten previsto apoiar a fábrica de Vigo a través dos fondos europeos, nun contexto no que acaban de quedar sen adxudicar 2.400 millóns de euros do Perte de Automoción, é dicir o 80% da cuantía que se convocou no seu momento”, agregó, denunciando que este proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica está “mal deseñado”.

En esta línea, denunció que no se tuvo en cuenta a las autonomías y a la industria, y, consecuentemente, “os principais fabricantes se están quedando fóra das axudas”.

Ante la resolución negativa del Gobierno central y su rechazo al proyecto de la subestación eléctrica de Balaídos también se pronunció el alcalde de Vigo, Abel Caballero. “Lo que tenga que decir de la red de muy alta tensión se lo voy a decir al Gobierno de España, pero mi posición es inequívoca: Vigo tiene que tener red de muy alta tensión eléctrica”, destacó durante su rueda de prensa, insistiendo repetidamente en que “la va a tener”.