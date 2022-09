Olga Méndez tiene 35 años y "desde pequeña siempre he sido la graciosita", confiesa. Aunque nació en Madrid, "con tres años me vine con mi familia a Vigo", ciudad que considera suya. Esta viguesa de adopción, que ahora trabaja como recepcionista en las oficinas de una conocida marca textil en Mos, ha sido camarera, cocinera y guía turística, "pero a mí lo que me gusta y me ha gustado siempre es hacer reír", señala.

A los 18 años se marchó a estudiar a Toledo y allí comenzó a hacer sus pinitos humorísticos, "con un programa 'late night' de aficionados que hacía con unos amigos, y que colgábamos en YouTube, donde vi que lo del humor no se me daba nada mal". En la ciudad castellano-manchega cursó Turismo "y cuando hacía las prácticas de guía, todos mis compañeros se reían por cómo explicaba las cosas, así que creo que siempre tuve esa vis cómica innata", concluye Olga.

Creó su propio canal de YouTube y un perfil en Instagram donde volcaba toda su creatividad, cuando sus familiares a los que mandaba sus vídeos le animaron a compartir ese humor con el resto de la gente. Y entonces llegó la pandemia. "Cuando fue el pico de COVID pensé, ¿qué lugar es el mejor para sobrevivir a todo esto?", y Vigo fue la respuesta, así que Olga volvió a casa.

Empezó entonces a sacar partido a su vena humorística creando monólogos "primero de 15 minutos, aunque hoy ya puedo hacer un espectáculo de 50 o 55 minutos", matiza. De hecho ya ha salido a escena en unas cinco ocasiones en salas de la urbe olívica, aunque espera dar el salto a Madrid "y actuar en espacios de micrófono abierto específico de monólogos, para que alguien me vea y poder tener una oportunidad en este mundo. Me doy cuenta de que me hace muy feliz, y que la gente se ría me motiva mucho para seguir intentándolo. Es de lo que me gustaría vivir", reconoce.

Sus referentes en esto de la comedia son los protagonistas de "La hora chanante", un programa de televisión ya considerado de culto que triunfó en la televisión pública, y del que salieron grandes nombres del humor como Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes o Raúl Cimas. "Coincidí mucho con ellos en las noches manchegas -ellos son de Albacete- y siempre conecté con su humor", señala.

Solo hay que ver sus puestas en escena en los vídeos que cuelga en redes sociales, muy similares al estilo de performances que hacían sus ídolos. 'Speaches' a cámara salpicados con imágenes de la interacción del personaje del que se ha caracterizado con el entorno, y que apuntala lo que va describiendo en su testimonio. En el caso de Olga, y por su amor y respeto al medio ambiente, muchos de estos 'sketchs' están contextualizados en montes, bosques o playas -de Vigo-, y sus personajes, idealizados o reales, tienen que ver con algún tipo de animal.

¿Por qué una gaviota?

"No me esperaba tanta repercusión", confiesa Olga cuando habla de su interpretación más viral. Hace unas semanas decidió vestirse de gaviota y hacer un alegato en defensa de estas aves en tono humorístico por varios motivos. "Son muy odiadas en Vigo, pero hay que saber que viven su propia pandemia", apunta Olga que alude al significativo descenso de la población de gaviotas en las Cíes. "Y después de conocer la noticia de que un hombre había matado a una a palos allí, no me lo pensé", confiesa.

En '@momopericoyyo', que así se denomina su perfil de Instagram, se presentó como gaviota el pasado 18 de agosto. La humorista-gaviota se divertía en un columpio. Diez días después, cuando ocurrió el suceso en Cíes, pasó a la acción. "Tocan a una, nos tocan a todas", rezaba el mensaje de un segundo vídeo con el hashtag "StopGaviotoFobia".

El tercer vídeo es el que está a punto de alcanzar las 300.000 visualizaciones y que grabó hace unos días. En él, esta "gaviota" critica la presencia de plásticos en el mar y las malas prácticas de los seres humanos, para justificar porqué las de su especie roban la comida de la gente en playas y terrazas: "Intentamos hablar con el ser humano y ni caso nos hacían. Pues si no puedes pescar en el mar porque está lleno de plástico, y la peña lleva bocatas, pues le coges, y le jalas el bocata".

En esta publicación, Olga intenta robarle el bocadillo a un niño en la playa, y éste se pone a llorar. "Tengo que decir que ese niño se llama Alvarito tiene cuatro años y es el hijo de una amiga, así que su presencia en el vídeo ya estaba prevista. Pero no contábamos con que se pusiera a llorar. Además, yo le robo comida, pero no es su merienda, es un bocadillo del día anterior que llevamos para el vídeo. Se asustó un poco, sí, pero después no paraba de preguntar por la gaviota", comenta Olga en tono jocoso.

Su sueño, un Goya

De momento, sigue con sus interpretaciones que comparte en Instagram -la última, la de la gárgola Clotilde- pero quiere seguir creciendo en este mundo, "hasta tener un Goya en la mano, aunque sea solo tocarlo", dice entre risas. Pero Olga no habla en broma: "Yo sueño alto; después se puede bajar, pero que el esfuerzo por mi parte haya sido el máximo".