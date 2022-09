A escasos días del gran espectáculo de Mayumaná que acogerá el Auditorio Mar de Vigo (este domingo) como parte de los conciertos organizados por la Xunta en el marco del Xacobeo, su fundador y director artístico, el israelí Boaz Berman, charla con FARO. Sonando varios tambores de fondo, habla sobre Currents, su última gira inspirada en la disputa histórica que mantienen Thomas Alva Edison (creador de la corriente continua) y Nikola Tesla (creador de la corriente alterna), evidenciando que la chispa no faltará en su próxima actuación. Electrizante y muy sorprendente, el grupo –que carga a sus espaldas con más de dos décadas de actividad– buscará revitalizar a todo el público, trasladando la energía que genera en el escenario a los asientos.

–¿Qué significa para Mayumaná el tour que llevan a Vigo este domingo?

–Este tour es muy especial para nosotros porque comenzó con el coronavirus. Y es que fuimos el primer grupo en el mundo que hizo una gira internacional en plena pandemia. Cuando llegamos a España, la gente se sorprendió de que estuviéramos allí. Todavía estaba todo bajo restricciones: espacios al 70% de aforo, mascarilla obligatoria...

–Muchas emociones.

–Fue muy fuerte y el show muy emotivo. Estuve allí desde el principio y al final del espectáculo la gente estaba llorando. Fue muy muy fuerte para el público y para el elenco también. Por todo ello es una gira muy especial para nosotros. Ahora no hay restricciones. Mientras actuamos, las cosas han ido cambiando. Es algo muy positivo.

–¿Van bien de tiempo? ¿Tendrán hueco para visitar la ciudad?

–Pues mira, cuando visitamos sitios por la gira no solemos tener mucho tiempo, así que básicamente lo que vemos es el teatro. No tenemos tanto tiempo para conocer los lugares en los que actuamos. Vamos y generalmente es después de muchas horas de conducir, viajar… Venimos y luego vamos al teatro, hacemos el ensayo y nos estamos preparando para el espectáculo. Lo principal para nosotros es el espectáculo.

–¿Cómo nace Currents? ¿Cuál es su trasfondo?

–Estaba buscando inspiración. Siempre cuando hacemos un espectáculo, hay inspiración tras la idea. En esta ocasión se basa en la energía. Leí sobre The War of the Currents (La Guerra de las Corrientes) y pensé que sería muy interesante tomar inspiración de esto para el show. Porque somos muy diferentes. Los artistas vienen de diferentes lugares, tienen diferentes orígenes y diferentes energías. Una vez sabes cómo mezclarlos, combinarlos en armonía, los resultados son sorprendentes. Esa fue la inspiración para este espectáculo.

–Sonarán muchos y muy variados instrumentos en el Auditorio Mar de Vigo.

–Muchísimos. Usamos desde el agua hasta zapatillas, tocamos con barriles o grandes cubos de basura. También con bases de guitarra eléctrica, teclado, cajones... Todo es con movimiento, no solo tocando. Básicamente lo que hacemos es visualizar la música.

–¿Visualizar la música?

–Tomar la música y expresarla de manera visual. Tocar de todo. En nuestro cuerpo, en el escenario... Siempre que podemos tocar, estamos tocando.

–Será un show cuanto menos electrizante.

–Electrizante es bueno (se ríe)... Sobre todo energizante. Lo que quiero decir es que el público realmente está de pie bailando al final del espectáculo. Hasta ahora ha sucedido siempre. Espero que en Vigo también. La gente viene, poco a poco se va adentrando en el espectáculo, y acaba olvidándose de todo. Obtienen nuestra energía.