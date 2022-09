El tráfico de cruceros en Vigo se reactiva esta semana con cinco nuevos atraques que la convierten en una de las de mayor actividad de toda la temporada. La escala del lunes del Jewel of the Seas tuvo continuidad hoy con la del gigantesco Anthem of the Seas, que atracó pasadas las ocho de la mañana para que sus 3.817 pasajeros de mayoría británica, según informa la agencia Consiflet, visitaran la ciudad y realizaran excursiones.

Estos han sido los primeros cruceristas británicos que desembarcaron en la ciudad desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves. El gran buque, que inició su actual periplo el pasado domingo en el puerto de Southampton, continuó viaje por la tarde rumbo a Lisboa, Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Funchal y A Coruña. Al Anthem of the Seas, en el que trabajan 1.500 tripulantes, todavía le restan dos atraques más en el puerto vigués en lo que queda de año. Para 2023 ya tiene programados un total de seis nuevas escalas. Mañana jueves, turno para el Costa Diadema, en su primera visita a Vigo.