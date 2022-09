El puerto de Vigo recibió ayer la segunda y última visita del año del crucero estadounidense Jewel of the Seas, que atracó en el muelle de trasatlánticos para que sus 1.628 pasajeros de mayoría estadounidense y holandesa bajaran a tierra para visitar la ciudad y alrededores. El buque, cuya consignación corrió a cargo de la agencia Consiflet, realiza un viaje de posicionamiento de diez noches y precios a partir de 900 euros entre Ámsterdam y Tarragona. Desde su inauguración en 2002, el Jewel of the Seas alternó su actividad entre Centroamérica y Europa enfocado a la captación de una clientela internacional. De hecho, ha sido basado en varias ocasiones en puertos de Cataluña, Francia e Italia para el mercado latino con cruceros al Mediterráneo. De 90.090 toneladas brutas, mide 293 metros de eslora por 32 de manga y fue inaugurado en 2004.