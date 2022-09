Mil terrazas esperan por la renovación de sus licencias tras ocho meses

“Son casos de vecinos que han denunciado a alguna terraza”, detalla el responsable de los hosteleros pontevedreses, explicando que en estos litigios los jueces pueden acabar pidiendo la licencia de la misma a los propietarios. Al no tenerla, podrían verse perjudicados en el pleito, incluso arriesgándose a ser sancionados si la sentencia fuese desfavorable. En concreto, cifra en media docena estas personas, “nerviosas porque se acercan las fechas de los juicios y no cuentan con los papeles en regla”.

El conflicto –que según el sector afecta a todas las terrazas, más de mil conforme a sus cálculos– estaría vinculado a la entrada en vigor de la Ordenanza Reguladora da Instalación de Terrazas en Espazos de Uso Público do Concello de Vigo, de principios de noviembre de 2021 y a la cual se están adaptando ahora los negocios. Bares y restaurantes han presentado su solicitud (generalmente a comienzos de año) así como los planos vinculados a la nueva normativa. A esperas de que les llegue el susodicho permiso, actualmente ningún establecimiento hostelero lo ha obtenido.

“Cualquier terraza en la ciudad de Vigo no tiene una licencia vigente. Todas han solicitado sus permisos, pero hay un retraso con la nueva normativa que se aprobó. En su aplicación ha generado un colapso dentro de la sección del Ayuntamiento correspondiente y a la hora de dar las licencias resulta que a fecha de hoy no existe un solo establecimiento de hostelería en la ciudad de Vigo que tenga una licencia de terraza vigente. Estamos todos a la espera”, pone de manifiesto Sánchez-Ballesteros, haciendo hincapié en que “esto crea una inseguridad jurídica en todo el sector”.

Según diversas fuentes, el “atasco” se debe a que solo hay una persona asignada para este tema, que “no da abasto”. “Es verdad que aún no están repartiendo las licencias de las terrazas, pero bueno, las montamos igual”, comenta por su parte Sandra Vila, copropietaria de Bar Dakar, situado en Teófilo Llorente. En este sentido, corrobora que solo hay un inspector para todas ellas. Un técnico que, tal como explica esta empresaria, es el que puede dar “las altas y las bajas”.

A ojos de Antonio García, encargado de Polbo Bar, localizado en la céntrica Plaza de la Constitución, la falta de permisos puede acarrear “muchos problemas”. “Si te cae alguien en la terraza, el seguro en función de si tienes licencia o no... No sé si te llegará a cubrir”, pone a modo de ejemplo. Afirmando que es la primera vez que pasa y señalando que lo normal (así hizo él) es solicitar el permiso en enero o febrero y que el Concello lo expida en marzo, resalta que llevan ya “nueve meses sin ningún tipo de licencia, ni control, ni nada”.

“Ahora mismo nos estamos rigiendo por las del año pasado, pero no se si es válida para este año porque aquí nadie nos ha avisado de que la licencia del año pasado es la que aún sigue en vigor”, añade asimismo, entre dudas, como las que también muestran otros compañeros de profesión. A ello suma otro problema adicional. “No es nuestro caso, pero sí que hay muchas terrazas que están fuera de medidas por la cantidad de mesas que tienen”, remarca en relación a algunos negocios que cuentan con más de las que pueden instalar.

“Es un escándalo como están poniendo las terrazas. Hay varios sitios que me imagino que todo eso lo van a regular porque es un escándalo. No se puede andar por la calle”, agrega a este respecto Víctor Domínguez, propietario de Café Bar Plaff. Desde la calle de la Oliva, explica que –con la llegada de la nueva normativa– el Ayuntamiento pretende “dar la licencia de terrazas para siempre sin necesidad de renovarse” pero antes “tienen que ir poco a poco” por las terrazas “para ver cómo están las mesas colocadas” e inspeccionarlas.

“Dicen que tienen muchísimo trabajo y que están colapsados y todo el rollo…”, comenta sobre la información que a él le llega como hostelero, confirmando que “la licencia no la tiene nadie”. “Dijeron que tuviéramos el último permiso en la barra del bar” por si fuese la Policía, agrega, afirmando que no les han multado en ningún momento por este motivo: “Mientras nos dejen trabajar tampoco debería haber mucho más problema”.

El “limbo" legal que afronta el sector

Desde la oposición, PP, En Marea y BNG denunciaron este domingo la situación que compromete a las terrazas viguesas ante la falta de licencias vigentes que expuso el sector de la hostelería.

Para Alfonso Marnotes, portavoz local del PP, no hay esperanza de que se solucione el “colapso” si no se ponen más medios materiales. “Muchas familias viven en Vigo de la hostelería, necesitan certezas y no retrasos”, indicó, recordando que este tema “se lleva en el departamento de seguridad que llevaba Elena Espinosa, que acaba de ser cesada de esa responsabilidad”.

Según señaló Rubén Pérez, portavoz local de En Marea, este 2022 es el año de la implantación de la nueva ordenanza y en el Concello “no piensan multar a las (terrazas) que incumplen ni tampoco otorgar nuevas licencias (a las que las solicitaron)”. “Está todo en un auténtico limbo. Si permites poner las terrazas de una manera la gente pensará que eso es tradición y norma, y el año que viene tendrás esas terrazas puestas”, agregó.

A ojos de Xabier Pérez Igrexas, portavoz local del BNG, “é inexplicábel que despois de ter aprobado definitivamente a nova ordenanza de terrazas no Pleno do 27 de outubro do ano pasado, case once meses despois non estean tramitados os novos permisos”. “Un exemplo máis da irresponsábel falla de xestión”.