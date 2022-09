Jose, Adri, Sergio y Pablo presentaron este lunes sus respectivas denuncias en la comisaría de Policía de Vigo contra un hombre al que acusan de haberles estafado. Ellos son taxistas y en los últimos días trasladaron en sus coches a A. R. M., un cliente, vecino de Carballeda de Avia, que usó su servicio de transporte en diferentes días, y pagó las carreras con transferencias "fantasma", después de intentar hacerlo con una tarjeta que siempre salía denegada. Pero la estafa en dos de los casos fue más allá. Los conductores les llegaron a prestar dinero en metálico "porque al no irle la tarjeta, se quedaba sin posibilidad de usarla en otros sitios, así que nos pidió algo de dinero, que supuestamente sumaría al total de la transferencia que debía hacernos por la carrera".

Carrera a O Carballiño

Dos de estos viajes fueron a concellos ourensanos. Uno de ellos se produjo el pasado viernes, a las 22.30 horas, cuando Jose estaba con su taxi en la parada de El Corte Inglés y se le acercó este hombre para preguntarle si le acercaría a O Carballiño. "Era una persona joven que tenía buena pinta, y aunque normalmente en carreras largas solemos cobrar por adelantado, al preguntarme si quería que le pagase en ese momento o al llegar, le dije que no había problema. Pero me la jugó", recuerda este taxista vigués que durante el trayecto empezó a "calar" a su cliente, "por las fantasmadas que me contaba". Al llegar al destino acordado, A. R. M. le dio la tarjeta para hacer el pago de 130 euros que había costado el servicio, "pero fue denegada, y lo peor es que yo no llevaba las gafas de cerca, y no me fijé que el ticket que salió de la máquina me informaba de que esa tarjeta ya había sido denegada más de cien veces, si no ya me habría dado cuenta de que me estaba engañando", se lamenta este taxista.

Así que el cliente le dijo que le haría una transferencia en ese mismo momento, "pero además me pidió 100 euros, porque al comprobar que no le iba la tarjeta, se quedaba tirado sin dinero. Yo le dije que no tenía esa cantidad en metálico, que solo tenía 50 euros, y le pareció bien". Jose le dio su número de cuenta para que efectuara el pago, por un total de 180 euros, "pero antes le pregunté si no tenía Bizum y me dijo que no". Allí, en el mismo taxi el hombre realizó la operación que envió al taxista a su móvil a través de un pantallazo "pero el dinero nunca llegó, supongo que no le dio a enviar", matiza, "y después me bloqueó en el teléfono". El hijo mayor de Jose comprobaría a posteriori que este joven sí tiene servicio de Bizum en su cuenta bancaria: "Me siento impotente y no por el dinero, que es lo de menos, si no porque me engañó como a un tonto", reconoce.

"Además me pidió 100 euros, porque al comprobar que no le iba la tarjeta, se quedaba tirado sin dinero. Yo le dije que no tenía esa cantidad en metálico, que solo tenía 50 euros, y le pareció bien"

Viaje a Avión

Otro de los episodios fraudulentos lo sufrió Adri dos días antes que Jose. Fue el pasado 7 de septiembre. Los términos de lo ocurrido fueron similares, con la diferencia del tiempo, el destino, y la cantidad. Este taxista recogió al presunto estafador en la calle Lugo de Vigo, a las 16.30 horas del miércoles de la semana pasada. Quería ir al municipio de Avión, pero y según reza la denuncia, "cuando se encuentra próximo a la localidad de Carballeda de Avia (Ourense), el dicente le solicita que le deje en ese sitio, que le viene mejor". La carrera costó 95 euros. La tarjeta fue denegada, y además Adri le dejó 30 euros en metálico. Así que A. R. M. le realizó una supuesta transferencia por un importe de 125 euros (también recibió un pantallazo en su móvil con la operación), dinero que nunca llegaría a su número de cuenta. Cuando se dio cuenta de que le habían estafado, este taxista comentó lo sucedido en el chat que comparten los taxistas de Vigo, y fue entonces cuando Jose, Pablo y Sergio se dieron cuenta de que habían sido víctimas del mismo cliente.

En el caso de los otros dos taxistas, sus carreras se realizaron en Vigo con un coste de 10 y 11 euros, respectivamente. Uno de los conductores afectados tenía amigos en común con el cliente en cuestión, y enseguida averiguaron su nombre y sus datos personales, además de conseguir algunas fotos. Esta información ya la han aportado en las denuncias presentadas en la Policía, y también la han compartido en el grupo de guasap laboral para prevenir de futuras estafas al resto de sus compañeros.

No obstante, los afectados están convencidos de que "hay más personas estafadas". Y es que teniendo en cuenta la cantidad de veces que esa tarjeta había sido denegada, "estamos seguros de que no hemos sido los únicos", asegura Adri, quien en su denuncia policial indicó que "el individuo es conocido por realizar estafas por la zona donde vive, en Carballeda de Avia", según pudo averiguar este taxista por los conocidos que tienen en común.