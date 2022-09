A punto de alcanzar la treintena, el festival de música gallega emergente más longevo de Vigo regresó ayer al espacio exterior del Centro Cultural de Valladares manteniéndose fiel a sus principios: brindar la oportunidad a bandas noveles y locales de subirse al escenario y poder mostrar a todos los asistentes su talento y su trabajo.

La Carballeira do Pedregal acogerá durante tres días consecutivos O Revoltallo Fest, una iniciativa que se puso en marcha a principios de los años 90 y que este fin de semana llegará a su 29 edición con una amplia programación de actividades lúdicas y culturales dirigidas a todos los públicos e integradas por conciertos, obras de teatro y obradoiros, entre otros.

Horas antes de que dieran comienzo los primeros espectáculos de la jornada de ayer, mientras ultimaba los preparativos, Diego Troncoso hacía un pequeño parón y señalaba que “as expectativas de cara a este ano son boas, temos unha oferta variada de actividades e procuramos deseñar espectáculos para todos os públicos e para todos os gustos”. Así, durante la jornada de ayer, O Revoltallo estrenó su vigésima novena edición con la “sesión serán” en la que los asistentes tuvieron la posibilidad de disfrutar de los títeres de “A xanela do maxín”, de Toupiciencia show, y de la obra de teatro “Marinita y sus maromas, a última dilixencia travesti”.

Ya por la noche, la Carballeira do Pedregal se convirtió en el escenario perfecto para que vibrara hasta la madrugada el punk rock de grupos como Tabikón, Storrentos, Caimán do Río Tea, Raiba y Demencia Sonora.

El camino de la autogestión

El COVID no supuso un freno para este festival que, a pesar de la pandemia, continuó celebrándose en Valladares, de manera que llega este año a su 29 aniversario apostando por la “música da terriña” ininterrumpidamente. En este sentido, Diego Troncoso apunta que “ao longo de todo este tempo o festival evolucionou moito, sobre todo no xeito de organizarse. As diferentes diretivas foron tomando o relevo e durante os primeiros 15 anos, aproximadamente, levábase ao cabo no Monte dos Pozos, logo mudou para o Monte Alba, que foi cando tocara nel Siniestro Total. O ano 2010 foi o único no que non se fixo ao aire libre e logo, a partir de 2012 e até o de agora, xa se celebrou sempre na contorna do Centro Cultural de Valladares, próximo ao espazo da asociación”.

O Revoltallo siempre fue de carácter gratuito y, en este sentido, Diego Troncoso indica que “cremos que existen outras formas de organizar este tipo de eventos, dun xeito sostible, incluso á hora de fixar os prezos das bebidas. A miña percepción é que agora se están disparando en todos os eventos e nós pensamos que, con algo de esforzo, non fai falla que veña unha grande empresa a organizalo. Con autoxestión todo é posible”.

El festival continuará durante la jornada de hoy con las sesiones vermú, serán y solpor, en las que el público asistente podrá disfrutar de obradoiros de guitarra y zanfona, espectáculos de magia y teatro, así como de cinco conciertos que correrán a cargo de las bandas Tenue, Desequilibrio mental, Imperial Age, Mileth y Lóstregos, cuyos horarios se pueden consultar en las redes sociales del evento. Ya en la jornada de mañana, tendrán lugar los obradoiros de batería y arpa celta, así como conciertos infantiles, mientras que, a las 20.00 horas, Sangre de Muérdago clausurará el festival.