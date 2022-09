José Louzao lleva 20 años como taxista, "y nunca me pasó algo parecido; es la primera vez". Este hombre, vecino de Vigo y de 56 años de edad, es empleado en un taxi de la ciudad, y la noche del pasado sábado 4 de septiembre estaba realizando su turno. Pasados unos minutos de la medianoche, -ya era domingo- recogió a una pareja en la calle Urzáiz, "y ya vi que el hombre iba algo bebido", asegura.

Durante el trayecto, y según el testimonio del taxista, el cliente le interpeló en varias ocasiones, alzándole la voz, primero para que realizase una maniobra incorrecta y coger así un atajo, a lo que el taxista se negó, y después para que parase, cuando aún no había llegado al destino solicitado, en la calle Ecuador. "Ya había entrado en esa calle, y me pidió que parase. Pero como iba algo bebido, decidí seguir hasta el lugar solicitado. Mientras, la mujer, que iba en el asiento del copiloto, le pedía que se tranquilizase y que me dejase conducir, que yo sabía lo que hacía. Pero cuando me gritó una segunda vez, entonces paré", recuerda José.

El hombre le dio un billete de diez euros a su pareja y le ordenó que le pagase, mientras salía del coche. Una vez abonada la carrera, y abandonado el vehículo dejaron las puertas del taxi abiertas. "Entonces les pedí que las cerraran", recuerda. Según su testimonio, el cliente dio sendos portazos y golpeó el espejo retrovisor y la luna delantera del vehículo.

"Si no es por la gente, me mata a golpes"

Fue cuando el taxista bajó a comprobar los daños "y a recriminarle lo que había hecho, pero se me echó al cuello, y aunque traté de quitármelo de encima, no fui capaz". Según su testimonio, ambos cayeron al suelo, y la víctima se golpeó la espalda y los glúteos, además de sufrir heridas en las piernas y en el hombro. "La gente que estaba allí, intentó frenarle, además de un taxista compañero que también acudió, pero si no es por ellos, me mata a golpes", se lamenta, aún con el susto en el cuerpo.

La Policía acudió al lugar "y le pusieron contra la pared", mientras José se dirigió al PAC del hospital Xeral para ser atendido de las magulladuras y los golpes. No tenía nada roto, pero sí fuertes dolores para los que le recetaron, primero en Pizarro, y horas más tarde en Povisa, analgésicos y antiinflamatorios, con pautas para acudir a revisiones en su centro de salud, y someterse a las curas de sus heridas.

El taxista permanece ahora de baja en su domicilio, recuperándose del altercado, sobre todo en el aspecto anímico. "Me duele todo, pero lo peor fue el susto. La verdad, no sé qué paso con este hombre. Yo me fui al hospital y no tengo idea de si fue detenido; eso sí le puse una denuncia, porque estas cosas no se pueden permitir. La gente está muy mal", concluye este vecino de Vigo.

El vídeo

Aunque solo son unos segundos, el ocupante de un coche que iba detrás del taxi grabó parte de la escena en la que se ve a los dos hombres enzarzados en una pelea, mientras una mujer se acerca para intentar que el incidente no vaya a mayores, sin conseguirlo. El taxista confirma que se trata de la pareja del presunto agresor.

Un taxista se pelea con un cliente en plena carretera



El vídeo lo ha compartido la red social de los conductores Social Drive en su cuenta de Twitter.