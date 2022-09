Una ingeniera de la Universidad de Vigo desarrolla un sistema que detecta las reseñas maliciosas en internet

Acudir a internet para decidir qué lugares visitar o dejar una reseña tras acudir a un restaurante ya forma parte de nuestro día a día. Pero las plataformas colaborativas y las webs que incluyen todo tipo de reseñas de usuarios pueden ver afectada su fiabilidad por comentarios manipulados o mal intencionados. La ingeniera de telecomunicación de la UVigo Silvia García Méndez ha desarrollado un sistema que detecta de forma automática si los autores son humanos o bots, además de clasificar las contribuciones como benignas o malignas. Y todo con una fiabilidad del 92%.

La investigadora, que realiza una estancia postdoctoral en el Instituto Superior de Ingeniería de Oporto (ISEP), utilizó la plataforma WikiViajes como banco de pruebas, pero el modelo es “exportable” a otros casos de uso y ya se ha probado su utilidad con webs de acontecimientos o de reservas de vuelos y hoteles.

“Cuando consultas estas páginas para saber dónde cenar o qué lugares visitar nunca sabes si las reseñas vienen de una persona o de un ordenador ni tampoco si son negativas por intereses comerciales o simplemente por dañar la reputación. Los colaboradores de las plataformas de crowdsourcing como WikiViajes intentan controlar los comentarios con técnicas de aprendizaje automático como las que utilizamos nosotros, pero tienen sus limitaciones. Hay ciudades con 40 páginas de información y que un grupo de personas revise todo es inviable. Por eso es necesario un método automático y optimizado que permita manejar todo este volumen de datos”, comenta García Méndez

Su sistema, que fue testado con las contribuciones reales de 417 bots y casi 47.000 usuarios humanos de WikiViajes, incluyendo reseñas sobre Vigo, añade como novedad el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. “Las plataformas solo se fijan en características como la longitud del comentario o el número de palabras y caracteres, pero nosotros también hacemos análisis de semántica para poder identificar si los comentarios tienen un sesgo positivo o negativo. No solo nos fijamos en contadores, sino que podemos hacer análisis de sentimiento”, añade.

Precisamente, el conocimiento sobre estas técnicas ha sido una de las contribuciones al grupo portugués de la ingeniera baionesa, que acaba de publicar un artículo con sus resultados junto con expertos del grupo GTI de la UVigo, el ISEP y el Centro de Competencias en la Nube de Dublín.

“Otra de las contribuciones por las que la revista Simulation Modelling Practice and Theory se ha hecho eco de nuestro sistema es porque se actualiza de forma automática. La mayoría de modelos que tienen las plataformas de crowdsourcing tienen que parar y volver a ser entrenados cuando llegan nuevas reseñas. Pero el nuestro es on line, es decir, se actualiza y aprende a medida que entran los nuevos comentarios y los usuarios perciben los cambios al momento. No hay que esperar a que lleguen miles de reseñas para que se incorpore ese cambio. Es más rápido y además menos costoso”, destaca.

Evitar la manipulación y las fake news

El modelo resulta, por tanto, de gran interés para que las plataformas colaborativas y otras webs eviten la manipulación e incluso las fake news, ganado así mayor fiabilidad. “Son investigaciones que contribuyen a mejorar el conocimiento, pero que también tienen un uso directo en nuestro día a día. El usuario final es el que toma la decisión, pero es interesante ofrecerle más información y que sepa si el comentario procede de un bot o si tiene sesgos positivos o negativos.”, apunta.

La ingeniera, que recibió el premio extraordinario de doctorado de la UVigo el pasado enero, seguirá en Oporto hasta junio de 2023 antes de reincorporarse a su grupo en As Lagoas-Marcosende: “He aprendido mucho en este primer año y me quedan muchos campos a explorar. Por ejemplo, aquí tienen otro proyecto parecido pero para calificar la reputación de los usuarios de la comunidad como confiables o no”.

“La oportunidad de la beca postdoctoral de la Xunta me parece imprescindible. He tenido mucha suerte con el grupo del ISEP que conocí a través del profesor Juan Carlos Burguillo. Son muy activos y me permiten colaborar en todo. Son expertos en temáticas muy recientes que en nuestro grupo de Vigo no habíamos explorado aún y que ahora sí aplicamos. Y a ellos les faltaba un experto en procesamiento del lenguaje natural. Ganamos todos y mi idea es seguir colaborando con ellos cuando vuelva a Vigo”, avanza García Méndez.