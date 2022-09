La escasez de piezas de recambio abarrota los talleres y concesionarios de coches a reparar

Los talleres están más llenos que nunca, pero no es de trabajadores, sino de coches sin reparar. La crisis y los problemas logísticos en determinados sectores, como el de la automoción, está retrasando la llegada de numerosas piezas, algunas imprescindibles para resucitar los vehículos que allí llegan sin vida. Fe de ello da Pablo, de Lupa Car, destacando que si bien en agosto siempre hay demora –tanto en Vigo como en el resto de España– actualmente “hay más demora que nunca”. Conforme comenta, a la ausencia de algunas piezas –vinculadas a coches muy antiguos y que ya están “descatalogadas”– se suma la escasez del resto. “Te dicen sin límite de entrega”, apunta, resaltando la tardanza varía en función de la distancia a la que están las mismas.

“No es lo mismo las de un Mazda o Nissan que las de un Mercedes”, comenta, distinguiendo Asia y Europa. En general, la demora supone una espera de 15 días extra para su negocio, lo que consecuentemente afecta a sus tiempos de trabajo. “Si tarda una pieza con la que el coche puede seguir circulando no hay tanto problema, pero cuando es una pieza sin la cual el coche no puede moverse se tiene que quedar parado en el taller”, indica. Los mismos se han multiplicado, y en su negocio, cuando antes lo normal solo eran uno o dos, ahora hay cinco.

Al incremento de la demora se añade el aumento en el precio de los recambios como consecuencia de la inflación. En este sentido, los presupuestos se caracterizan por tener una validez de dos semanas y se han incrementado un 20% solamente desde comienzos de años.

Así lo destaca Marcos, de Talleres Aicar Motosport, que alude también a que la tardanza de las piezas también depende de si estas son originales (de marca es mayor) o normales. No obstante, para ambas se ha duplicado. Como consecuencia, los coches también se acumulan en su establecimiento, lo que conlleva que el trabajo se concentre su ritmo “vaya un día por detrás” a lo habitual. “En algunos casos hay coches esperando 15 días”, apunta. Sobre los recambios, achaca la subida de su precio al alza de las materias primas. “Subió el hierro y eso se nota en los embragues del coche. Hasta un 30% desde enero”, apunta, citando también el incremento del plomo y el efecto que ha producido al aumentar lo que ahora cuestan las baterías.

Los repuestos que más tardan son aquellos originales o que vienen de Asia

Tanto Pablo como Marcos no dudan. “Al final, entre el tema de la luz, impuestos, una cosa y la otra, no queda otra opción que subir el precio de la mano de obra”, indica el primero. El segundo lo da por hecho: “Cuando empiece el año la subiré”. Según explican, cada vez entran más coches y en ocasiones se ven desbordados. Ello se debe a que los vehículos en circulación son mayoritariamente antiguos (el mercado de automóviles usados se come al de los nuevos) y falta relevo en su sector: “Si quiero un mecánico o un pintor bueno no lo hay (…) Está toda Galicia y España igual”.

Enrique Fontán, presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos (ATRA) de Pontevedra (con 700 empresas asociadas y unos 5.000 trabajadores) y de la confederación nacional Cetraa (con más de 25.000 compañías asociadas de toda España), pone de manifiesto la problemática que actualmente afronta el sector, con bastantes más coches parados ante la falta de piezas y su demora.

“Es un problema que ha ido in crescendo”, apunta sobre lo que antes era un caso aislado y ahora comienza a ser algo frecuente. “Está ocurriendo cada vez más”, asegura, indicando que afecta sobre todo a los negocios que cuentan con menos espacio pero también a aquellos con grandes instalaciones. “Todos necesitan el espacio para trabajar”, asevera en este sentido. El también gerente de Talleres Fontán resalta que todos los costes han crecido, pero especialmente los ligados a los materiales de pintura, donde ha habido “un aumento muy grande de precios”. Solo en el último mes, el de los productos vinculados a la carrocería se ha incrementado en un 14%, con tarifas que subieron en cuatro ocasiones.

En relación al precio de la mano de obra, comenta que siempre se revisa a principios de año, aunque el sector trata “que no repercuta” el incremento que afrontan. No obstante, “como esto sigue en aumento (dice en relación a la inflación) es lógico que tendrán que ajustar sus precios y adaptarse a la realidad”.