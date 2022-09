¡Qué alegría que mi colega Mar Mato haya dado luz ayer en estas páginas sobre la llegada de nuestro vigués, Cayetano Lledó, a Japón, al galope de su magia potagia. Yo soy amigo del padre, Cayetano Lledó también, lector de FARO de toda la vida y que recuerdo cuando yo era un niño cultivando su cuerpo en el Náutico de Vigo, como en el Náutico debe seguir dando sus clases de pintura, un recurso que heredó su hijo el mago para sus actuaciones.¡Pena que el tío del mago, el pintor Rafa Calvo, que se nos fue el otro día, no haya podido verlo! Tenemos mundo adelante otros magos vigueses como Cali, Julio Merino, ¡vaya magia con sus pelotas de goma! Los tenemos gallegos como el Mago Antón, experto entre otras cosas en escapismos, que anda por la Galicia toda con su camión mágico. En Vigo opera desde 2005 la Asociación de Ilusionistas Vigueses, (AVI) que yo creo que es la misma que la AMVI (Asociación de Magos e Ilusionistas Vigueses), como funcionan si no se han roto los de Magia en la Manga (Carlos Tomico, Óscar Fernández, Sara Rodríguez y el antedicho Julio Merino), y tenemos desde el mago más veterano, Guillermo Rodríguez Meijide, Profesor Williams de nombre artístico, al más pequeño, Álvaro Vázquez Verísimo, de 14 años.

Y aún más de magia gallega

Tenemos otros magos en Vigo de cuyos nombres ahora no dispongo y, por tener, tenemos si sigue funcionando una Asociación de Magos Profesionais de Galicia (la única de España cuando se fundó en 2006) y hasta un Museo de Magia de Galicia, en Santiago, junto a San Martiño Pinario, abierto por el ilusionista Kiko Pastur.

Diego Giráldez: el artista que hace magia con pintura

Algo de magia debe de tener también el pintor residente en Vigo Diego Giráldez porque, con la orfandad de atenciones que vive la pintura, consigue que le hagan homenajes a su obra aquí y allá, aunque paradójicamente no frecuenta círculos o capillas de pintores ni está reseñado en libros principales. Sin embargo, en Vigo llenó el otro día la sala del Museo Marco, en A Cañiza tiene museo con su nombre en un antiguo cuartel de la Guardia Civil, en Cataluña tiene obra en el Museo L’Empordá, en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura… se le abren las salas de alcaldías o diputaciones, por no hablar de instituciones relacionadas con el mundo militar. Este sábado dará el pregón de las fiestas en Piedrahíta (en cuyo palacio de la Casa de Alba pintó Goya obras principales) este pintor, que tiene singularidades como su indiferencia ante los placeres culinarios pero su devoción por las latas de sardinas, los coches antiguos o su título de entrenador de halterofilia y power lifting, aunque si lo veis, parece un peso pluma, escuálido por lo poco que come.