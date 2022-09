Te estoy viendo, Mercedes de Miguel, en un videoclip de final de los 80, cuando estudiabas Derecho y tocabas los teclados con el grupo Honorable Sociedad. Os estoy oyendo en el Youtube ese por culpa de la maestra de voces Marian Priego (en la radio, en la enseñanza, en el doblaje) y la maestra del teatro y concejala Uxía Blanco, que tomando un café en el Grettel, ellas de buen ver y rodeados de guiris, me hablaron de ti. ¿De mí, dirás? Pues sí, mira que no hay que hablar de ti con la rica trayectoria que tienes, y no solo por el audiolibro que están haciendo con tu reciente novela,El último hombre, que debe ser la undécima que escribes. Claro, ahora vives en Vigo y trabajas como procuradora en Pontevedra, pero naciste en el 1963 de Madrid, viviste tu infancia y adolescencia en un puñado de ciudades, fuiste en tus años mozos teclista y compositora, hiciste Derecho, tocaste en dos grupos de los 80... Yo quiero conocerte, baby, pero antes voy a contar lo último tuyo, que es ese libro ya en las librerías y que ahora, con la coordinación de Mayka Aguado, la dirección artística de Marian Priego y voces como las de mi Uxía Blanco, Santiago Salorio o Damián Contreras están convirtiendo en audiolibro. Qué bien te lo montas, Mercedes.

Abel Fermín anda contento con el teatro que nos viene No creo que Mercedes de Miguel conozca a Abel Fermín, pero creo que a nuestro concejal de Cultura, Losada de apellido, le gustaría la personalidad creativa de esta mujer. A ver si nos tomamos una copa los tres en el próximo curso escolar, hombre. Abel es hombre de Ciencias, maestro en las urdimbres de la economía, y ella de Letras, pero a los dos les gusta el teatro y de teatro es el programa para Vigo que me acaba de pasar Abel con indisimulado orgullo. Yo creo que a esta Corporación le faltaba hace años atención al mundo de las tablas, y que esta ciudad, que había sido teatralmente efervescente en años 80 y siguientes, estaba pasando por una atonía pesarosa. Yo paso de hablar bien sin más del Gobierno municipal, me la refanfinfla el elogio al poder, pero al leer la programación “Vigoculturade artes escénicas” para el segundo semestre de 2022, veo mucha tela. No sé qué pensarán los del teatro Ensalle, los de la sala Artika, y los de Afundación, referentes privados de programación teatral estable en Vigo, pero yo creo que desde hace dos años el Concello se está mojando en esta cosa. Veo en el programa 19 compañías, que realizarán un total de 29 funciones en 27 días de programación que se desenvolverá desde el 23 de septiembre hasta el último fin de semana de noviembre. ¿ 19 compañías? sí, entre ellas 4 viguesas y 2 portuguesas, 18 del resto de Galicia y 5 de fuera, ya mí me suena muy bien. A ver si volvemos al teatro.