La lenta agonía de las Galerías Durán

Son un recuerdo de infancia. El bullicio de la vida en su interior, el sonido de las cafeteras, las tiendas abarrote, dos sentidos de circulación para transitarlas, unos dedos infantiles apoyados en un cristal señalando aquellos coleteros únicos con figuritas y lo inevitable: "¡Quiero ese!". Lejos están de volver a repetirse aquellas imágenes y sensaciones, y es que distan mucho de la realidad que se puede palpar en la actualidad.

Un silencio hueco reina de principio a fin en las Galerías Durán. A veces, todavía se cuelan las palomas y se percibe el eco de Príncipe a medida que se avanza por ellas. "Liquidación por cierre", "Nueva ubicación. Museo Marco", "Se vende mobiliario. Expositores pantys 10 euros (unidad)", "Bambán. Le seguimos atendiendo en Velázquez Moreno, nº37". Son algunos de los carteles que inundan la más de media docena de bajos comerciales de estas galerías inauguradas en el año 1966.

A media mañana suena por unos altavoces Rocket Man, de Elton John, y en el interior de uno de los cinco comercios que todavía resisten, recibe al cliente o visitante Ana González tras el mostrador de Durán Durán Bisutería: “Las galerías eran de la familia Durán y las vendieron al grupo Ruibal. Las compraron justo el día antes de la pandemia, del confinamiento, y desde entonces, a medida que se van acabando los contratos, la gente se va marchando. Suponemos que querrán hacer obras porque no nos están renovando los contratos. Eso es lo que está pasando aquí”, dice.

Durán Durán lleva 39 años instalada en estas galerías, por lo que el hecho de que los bajos comerciales se hayan vaciado en los dos últimos años no repercute directamente sobre las ventas. Es por esto que Ana González indica que “yo tengo una clientela fija que viene a propósito, no vivo del cliente de paso. En este sentido no me puedo quejar, pero sí que me da rabia tener que marcharme. A mis 56 años, no me voy a poner a buscar trabajo, pero lo que tengo claro es que pienso agotar el contrato hasta febrero de 2024, mientras voy buscando locales, pero los alquileres están disparados, no me voy a cambiar antes de tiempo".

En una situación similar se encuentra José María Janeiro, responsable de Calzados Glory, otro comercio histórico que lleva 50 años en estas céntricas galerías. El dueño de esta zapatería infantil comenta que su contrato finalizará en 2025 y señala que “as galerías cambiaron de propietario e decidiron darlle un novo aire a isto. A maior parte dos comercios seguen activos, pero na rúa, non é que pecharan, é que os botaron de aquí porque non se renovaron os contratos. No meu caso, esgotarei todo o tempo que me quede porque na rúa agora mesmo non creo que a situación sexa mellor; vemos peches e non hai locais atrativos. Teño aínda por diante tres anos”.

El dueño de esta emblemática zapatería infantil afirma, al igual que Ana González, que tiene a su clientela fija, y es que este negocio abrió sus puertas prácticamente al mismo tiempo que las propias galerías. En este sentido, José María Janeiro señala que "a xente xa nos coñece e os clientes que eu tiña seguen vindo. Agora mesmo, por exemplo, estamos coa campaña do cole e, posto que as galerías seguen abertas, a xente segue vindo a mercar o calzado para os nenos".

El negocio más recientemente instalado en las galerías Durán es Tu Beauty Bar, puesto que aterrizó en ellas en 2019. Su responsable, Aloia Feijóo, apunta que “nuestro local es muy activo, a lo mejor un 80% de las personas que acuden a diario a las galerías son las que acuden a nuestro local a hacerse las uñas. Nuestro contrato finaliza en 2024 y estamos echando un vistazo ya a otros locales, pero esperamos que se nos ofrezca alguna alternativa ya que nos echan de aquí. Para nosotros tampoco es fácil encontrar un bajo porque necesitamos uno de grandes dimensiones”.

El último cierre tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando la cafetería Mamá Elvira se trasladó al MARCO. Previamente, a principios de año, la zapatería Ebal fue la que abandonó las galerías y los rumores que corren entre los comerciantes es que la compañía eléctrica Xenera emplazará en ellas sus oficinas, si bien la empresa no ha respondido a este periódico para confirmarlo.

De largas colas a un lugar casi fantasma

Tanto Ana González como José María Janeiro recuerdan cuando las galerías comerciales eran un no parar. "Antes había un trajín tremendo, en la época del Molino esto era un bum tremendo. La gente hacía cola para coger mesa, las tiendas estaban a rebosar,... Pero ahora incluso hasta la calle Príncipe ha cambiado mucho, porque de las tiendas antiguas que había aquí ya no queda casi ninguna", comenta la responsable de Durán Durán Bisutería.

Ambos comerciantes coinciden en que la zona del centro empezó a cambiar a raíz de que dieron comienzo las obras del parking de la Porta do Sol. En este sentido, Ana González afirma que "cuando era pequeña recuerdo caravanas de coches para arriba y para abajo, pero todo aquello fue desapareciendo. Abrieron un montón de centros comerciales y la gente se fue alejando del centro y dispersándose. Hoy en día, tener un comercio en el centro no tiene nada que ver con la época buena, y los que se reparten toda la tostada son el Gran Vía y el Vialia".

En opinión de José María Janeiro, la pandemia también supuso un punto de inflexión, al igual que las obras que actualmente se están acometiendo en la Porta do Sol. En este sentido, este comerciante considera que "estas obras supoñen un problema de acceso e para nós, que non somos un comercio de paso ao que a xente vén a propósito, supón un inconveniente".

En esta misma línea, el responsable de Calzados Glory se muestra crítico con algunas de las actividades que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, tales como el atractivo turístico de las luces de Navidad. José María Janeiro entiende que "estas actividades veñan moi ben para sectores como a hostalaría ou para os hoteis, pero para o comerciante de todo o ano non é de todo favorable, porque durante varios meses o centro cambia radicalmente, os parkings están cheos, hai unha gran cantidade de xente pola rúa e os nosos clientes non poden achegarse tranquilamente as fins de semana. É complexo".