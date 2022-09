'Umi Sushi' desembarcó en Vigo hace unos meses. Se trata de un amplio establecimiento de comida japonesa con una decoración temática, que abrió sus puertas en el bajo del número 57 de la Avenida de Samil, con la playa como testigo, un muñeco de Doraemon que "te recibe" en la entrada y un servicio muy diferente al que suelen ofrecer los restaurantes más tradicionales.

Y es que en esta franquicia, cuyo menú se compone de más de doscientos platos (además de japonesa también ofrecen otras elaboraciones como el ramen o el poke), se puede pedir a la carta o elegir el sistema de bufé libre asistido, que tiene un coste fijo, al margen de la cantidad de comida que consumas. También difiere de los locales con esta modalidad de servicio de restauración, basado en la exposición de los productos sobre unos mostradores de los que el cliente se sirve directamente en su plato, ya que el 'Umi Sushi' recoge la comanda del cliente a través de sus propios camareros, plantilla en la que además hay un robot. Se trata de "Miau", el gran atractivo del restaurante que tiene cara de gato y se desplaza con los platos de la clientela, en las bandejas de las que se compone su tronco, para servir las mesas.

Ante la gula, penalización de 2 euros

Aunque el sistema de bufé, que denominan 'Menú Infinity', permite pedir comida sin límite (en comandas de cinco platos por ronda, con rondas ilimitadas), el restaurante penaliza a sus comensales que, como se suele decir, coman con los ojos. La gula y el derroche alimentario están sancionados con un recargo de 2 euros por cada plato que no se coma íntegramente.

Pero esta no es la única pauta curiosa del local. La elección del 'infinity' es válida solo para todos los comensales de la mesa; este menú no incluye bebida, ni postre y es obligatorio consumir, al menos, algo de beber; el coste de estas comandas varía del mediodía a la noche: así, a la hora de comer (de lunes a viernes), un adulto pagará 15,90 euros, que serán 20,90 euros a la hora de cenar, coste que afecta a las dos comidas del día en festivos y fines de semana; también cuentan con menú infantil (10,90 euros, la comida y 15,90 euros la cena), que será gratis para los menores de 3 años o para aquellos que midan menos de un metro de altura. Y aquí viene la curiosidad: el límite de edad no se tiene en cuenta para diferenciar a los mayores de los menores con derecho a la tarifa infantil. Solo se podrán beneficiar de este precio los que no superen los 1,20 metros de altura.

Desde su inauguración, las opiniones en las webs de recomendaciones hosteleras han sido dispares. Los dilatados tiempos a la hora de servir, que se dan sobre todo en las rondas de comandas siguientes a la primera, son las principales quejas de los clientes, quienes, en su mayoría valoran positivamente la buena atención de los camareros, la decoración y amplitud del local, la enorme variedad de platos y la presencia del robot camarero "Miau", que además, si es tu aniversario, hasta se atreve a cantarte el "Cumpleaños Feliz".