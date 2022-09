Somos muchos los que aplaudimos este homenaje que en su pueblo, Tomiño, le van a dar a Toñi Vicente al calor de las fiestas del Alivio. ¡Ah, qué tiempos aquellos en que, de niña, jugaba con sus cinco hermanos por Forcadela, en Tomiño, ahí donde sus padres, Edelmiro y Antonia, tuvieron el primer restaurante decente de todo el Baixo Miño! Seguro que Toñi Vicente fue a la Escuela El Porvenir, y de adolescente a El Parque, el baile de su padre en ese municipio. No la conocí en su infancia, adolescencia o primera juventud, pero sí conocí a la mujer que, con su marido de entonces, Camilo, inauguró en 1982 el restaurante Síbaris en Vigo, del que fui fiel cliente con los míos al tiempo de ir cultivando nuestra amistad. Luego la seguí en sus sucesivas reencarnaciones hosteleras por Galicia, con menor presencia cuando me quedaban más lejos de Vigo, y la seguí no solo con la pluma escribiendo de ella aquí y allá, sino con el corazón en los lugares que compartimos con amigos, por ejemplo aquellos relacionados con el mundo de la moda en los 80. Tuvo problemas, como todos los empresarios de la cocina, pero siempre admiramos su talento ante los fogones tanto como su espíritu amigable y cordial, dispuesto al trabajo sin medida como a la fiesta en las rendijas de tanto agobio laboral. Llegó a lo más alto y, desde que decidió dejar a un lado esa actividad frenética y volver entre los suyos, al Tomiño de su memoria afectiva, yo la he perdido un poco, pero solo físicamente. Sigue en nuestros corazones.

Historia de una acuación, arquelogía de un silencio Otra mujer pero del mundo del ensayo literario es la pontevedresa Patricia Rivas, a la que si nada se tuerce va a presentar el 22 Chis Oliveira, en la Casa del Libro, su libro Historia de una acuación. Arqueología de un silencio. Patricia, residente en Madrid, acaba de publicar un trabajo de investigación de sumo interés, un pormenorizado viaje por la sexualidad femenina a través de la historia que permite el conocimiento de asuntos inéditos sobre la acuación, que en el marco de la sexualidad “es un líquido prostático,”, entrando en las derivas que vivió en su recorrido histórico a medida que se van sumando nuevos investigadores, analistas, médicos, filósofos. Yo, ni idea de esta materia. Increíble que haya tantas cosas desconocidas de nuestro propio cuerpo. Me dicen que es un libro imprescindible para los estamentos médicos, científicos y todas aquellas personas interesadas en conocer particularidades inéditas de la sexualidad femenina.