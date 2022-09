La sensibilidad que consquistó a Forbes

“Lo primero, que guarde todos mis secretos. Mi alarma sonará en unas horas y no sé si estaré a la altura. Hoy te quiero incluso desde el suelo, con la hora triste clavándose en mi espalda. Aunque sé que mañana también querré que vengas en mi hora alegre. Pienso en las mil formas que tengo de escaparme de tus preguntas y cuánto me gusta que me las hagas. A veces, me engaño pensando que puedo frenar mis impulsos”.

Escribe así la poeta viguesa Marta Soliño, quien al otro lado del teléfono reconoce que no sabe cómo ha llegado hasta ahí: a ver su nombre formando parte de una lista en la que también figuran las cantantes Rosalía y Nathy Peluso, el productor musical del momento, Bizarrap, o los novelistas Juan Gómez-Jurado y Alejandra G. Remón. No sabe qué decir sobre el hecho de haber sido elegida como uno de los 100 perfiles más creativos a nivel internacional por la revista Forbes, porque ella misma es la primera sorprendida, y es por esto que empieza recordando sus inicios.

Llegó a la poesía por su hermano y, si bien al principio tan solo leía en verso, al final sucedió lo inevitable y acabó por trasladar al papel bajo seudónimo su propia visión del mundo, sensible y directa, así como sus pensamientos y reflexiones. Fue durante su estancia en Bruselas cuando comentó lo que hacía a un grupo de amigos y se atrevió a mostrar sus textos, algo que encantó tanto a sus compañeros que la animaron a que aquello no se quedara en un cajón o en un simple blog que no tenía más que 15 suscriptores: “Yo no quería llegar a más gente, me daba una vergüenza tremenda que los demás leyeran lo que yo escribía, porque era algo muy personal, muy íntimo... pero al final me animé y creé en Instagram el perfil de @maledimiele, con el que continúo actualmente”.

En sus primeras publicaciones tan solo se podían encontrar sus textos. Marta Soliño confiesa que es muy “reservada” con su vida personal y por eso no subía nunca ninguna fotografía de su rostro. De hecho, explica que “muchas personas se dirigían a mí en masculino o en plural, hasta que un día subí mi primer post de placeres, se hizo viral y el algoritmo se volvió loco. De repente, no dejaban de subirme los seguidores”.

Aquellos poemas en los que analizaba mediante aforismos cortitos los placeres, contradicciones, atrocidades y excusas cotidianas de la vida fueron su lanzadera, y es que, además de acumular en su perfil de Instagram unos 715.000 seguidores en la actualidad, la editorial Valparaíso se fijó en ella y le preguntaron si alguna vez se había planteado publicar. Entre risas, afirma que nunca lo había pesando: “Yo quería ser médica, con eso te lo digo todo”, bromea. Sin embargo, como ya llevaba tiempo escribiendo y tenía material suficiente, se lanzó a la piscina y así nació su primer poemario, “Reinventarse un domingo”, que se publicó tres días antes de que diera comienzo la pandemia del COVID.

La autora viguesa ya está preparando su tercer poemario, que se publicará en 2023

En diciembre de 2021, salió a la luz su segunda obra, “Selvas de júbilo”, y a pesar del crecimiento exponencial de su cuenta en Instagram, lo que nunca se imaginó esta autora viguesa es que, tan solo dos años más tarde de haber entrado en el mundo editorial, su nombre llegaría a figurar entre los 100 perfiles más creativos a nivel internacional en el ranking de Forbes.

Algo inesperado

La combinación de su creatividad con la tecnología como herramienta transformadora y la demostración de su inventiva ha sido lo que le ha valido a Marta Soliño para colarse en la lista de Most Creative People in Business 2022. En este sentido, la poeta viguesa señala que “mi agencia de representación es Okiko y todos los años presenta perfiles a Forbes, pero eso no quiere decir que se vayan a fijar en ti. Cuando me llamó la agente para contarme que habían seleccionado el mío no me lo podía creer ¡Fue algo completamente inesperado!”, cuenta Marta, quien añade entre risas que “recibí más felicitaciones el día que se publicó la lista que en mi cumpleaños o que cuando salió a la venta mi primer libro”.

Marta Soliño estudió Publicidad, tiene en la actualidad 24 años y es consciente de que figurar en la Lista de Forbes es “una gran oportunidad, sobre todo para darme a conocer y que la gente tome más en serio lo que hago, porque cuando eres joven parece que no se le da importancia a lo que haces. No me dedico exclusivamente a esto, tengo que compatibilizar mi trabajo de talent manager, con la escritura y con cuidar mi perfil en las redes sociales; hay mucho trabajo detrás”.

Con respecto a sus versos, esta viguesa asegura que se inspira “en la vida misma”, en lo cotidiano y en el comportamiento de las personas. Se define como alguien observadora y sensible, lo que le permite encontrar la poesía donde otros no la ven y, así, revelársela al mundo.

Selvas de júbilo

Hace falta conocer a muchos cobardes para entender el miedo. En cambio, no hace falta conocer mucho el miedo para entenderte a ti.