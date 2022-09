El olivo del Paseo de Alfonso, símbolo de la ciudad, superó con buena nota su examen anual. El alcalde, Abel Caballero, aseguró que está “maravilloso” a pesar de su edad, “entre 190 y 210 años”. “Se aprecia que la copa es frondosa y muy vigorosa. Está en muy buen estado. Las zonas malas son escasamente el 20% del árbol”, indicó después de visitar el ejemplar con los técnicos encargados de llevar a cabo la tomografía, una prueba en la que se usan mecanismos de alta tecnología que se le realiza de forma anual para conocer su estado de salud.

“Mantiene mucha vitalidad y mejora. No tiene ningún deterioro perceptible”, apuntó el regidor, que puso en valor los tratamientos ejecutados por el gobierno local para potenciar su estado: “Los agradece muchísimo. Seguiremos haciendo todo lo preciso para llevarlo adelante. No es necesario hacer labores de poda, el ejemplar está en muy buen estado. Hay una rama que es una especie de nervio que va a una de las ramas que está ligeramente dañada. De momento, no se visualiza ninguna regresión, no hay que hacerle nada”.

Caballero avanzó que se ampliará “un poquito” el alcorque. “Estamos estudiando la forma de ampliarlo. Seguramente, vamos a ampliarlo en dos direcciones, de tal modo que seguiremos estimulando el desarrollo de la raíz”, concretó antes de destacar las características del olivo, la “joya de Vigo”: “Tiene 14 metros de altura y un perímetro nominal, es decir, el tronco, de 400 cm, 4 metros”.