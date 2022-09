El mural que conquistó un espadachín vigués

Ricardo Soto (Vigo, 1964) agarra una espada ropera con la derecha y sujeta con la izquierda una daga vizcaína. Lo hace con ímpetu, haciendo ver su experiencia como espadachín, mientras se mantiene rígido ante la obra que finalizó en julio el muralista lucense Diego As. El parecido es más que obvio: hombre y representación artística convergen en un rostro idéntico, bajo diferente atuendo, pero exteriorizando la misma pasión. En lo alto del 29 de la Avenida Castelao, un francés con su mosquete charleville dirigiendo la mirada hacia una rata que posa en su hombro; a sus pies, pisando la calzada, el hombre que enseña esgrima artística a pequeños y mayores en un local alquilado del 51 de Martínez Garrido.

Hace ahora 10 años que este especialista en Artes Marciales Históricas Europeas (HEMA), titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidade da Coruña (UDC), fundó el club Falcata. Lo hacía en 2012 después de formarse en su área, incluso yéndose a Pekín para aprender las maniobras milenarias de ataque y defensa que han dado de sí para tantas y tantas películas en Hollywood.

No dudó ni un segundo al saber del potencial del Viejo Continente en esta materia. “Cuando descubrí lo que había aquí inmediatamente dejé todo aquello y me centré en las técnicas europeas. Su riqueza es abrumadora, los estilos que había, los sistemas de combate con espada larga y corta, escudo, lanzas, alabardas… Es un mundo infinito”, destaca en declaraciones a FARO, arrojando toda clase de detalles.

De la Roma de Trajano a la Destreza Verdadera de Jerónimo Sánchez de Carranza y Luis Pacheco de Narváez, Soto da un paseo por el legado cultivado en España y los países vecinos en torno al arte de la batalla: ese que le conquistó hace una década cuando Falcata abría sus puertas. Aquel proyecto que veía nacer con ilusión se postula hoy como un centro en el que ha dado rienda suelta a su imaginación, adaptándola exitosamente al deporte.

Eso es la esgrima artística, una disciplina que a partir del próximo 15 de septiembre podrán conocer o seguir descifrando pequeños, jóvenes, adultos y mayores en el modesto establecimiento que alquila la entidad mientras intenta que le concedan un espacio propio. “Desde un niño de 6 años a una persona de 106”, la idea es hacer accesible su práctica a quien quiera adentrarse en este nuevo mundo.

Con la creación de Falcata –en paralelo a las lecciones que han ido dejando sus clases de los martes, jueves y sábados–, llegó otra parte menos prevista y más atractiva. La entidad comenzó a descolgar el teléfono ante diversos encargos para actuar en eventos y fiestas culturales históricas. ¿El objetivo? Depende del caso. Desde recrear contiendas que marcaron un antes y un después, hasta exhibiciones con espada o un seminario permanente en la Facultade de Historia de la Universidade de Santiago (USC), sus actos saltan de tranquilas conferencias a la acción más trepidante de los duelos singulares.

Ya sea Porrigalia, los famosos Juegos Olímpicos de O Porriño, o la tradicional Feira Franca de Pontevedra –celebrada este fin de semana–, se han ido haciendo un hueco en cada una de estas citas que hacen retroceder varios siglos a muchas urbes gallegas. Y como no podía ser de otra forma, también están presentes en La Reconquista.

Pese a que aún queda más de medio año para su edición de 2023, ya preparan los desfiles de los franceses, las formaciones en la puerta de Gamboa, las batallas de Carolo y Chalot… En definitiva, “todo lo que tiene que ver con espadas y combates”. En todo, evidentemente, Soto participa como uno más.

Precisamente por ese 28 de marzo de 1809, que conmemora la expulsión de las tropas napoleónicas, el muralista lucense Diego As (llamado así artísticamente a Diego Anido) finalizó el pasado julio una obra en el 29 de la Avenida Castelao. Allí, quien también dio vida al Julio César que se consagró este 2022 como el mejor graffiti del mundo –según Street Art Cities– tomó la figura del espadachín vigués para plasmar su nueva pintura.

“Hay que agradecérselo a la Asociación Casco Vello, que es la que organiza esta celebración. Tuvieron el detalle por la participación de Falcata durante todo este tiempo. Muchos años”, recuerda, destacando la medio encerrona de Juan y Berto, de la directiva, que le dijeron de acercarse un día con su disfraz de galo para aparecer en un pequeño proyecto que habían gestado: “Cuando me vi allí, en aquel edificio enorme, no me lo podía ni creer… Sentí muchísimo orgullo”.