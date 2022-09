Es el gran concierto del año en Vigo. Unas 15.000 personas -de momento, y a la espera de que pueda salir una nueva remesa de entradas a la venta- pisarán el césped y las gradas de Balaídos este próximo jueves por la noche para ver en directo a Muse, aunque aún no saben si tendrán que llevar o no el paraguas.

La semana ha arrancado en la urbe olívica con precipitaciones, y según la previsión que marca en su página web el servicio de Meteogalicia, "para los próximos días se prevé una alternancia de periodos de cielo nublado, con otros de nubes y cielo despejado. Se esperan precipitaciones todos los días".

Pero en el mapa por tramos horarios, se señalan algunas franjas de tiempo seco, y una de ellas se corresponde con la tarde noche en la que se celebrará el concierto de Muse en el coliseo vigués, el 8 de septiembre.

Para salir de dudas, FARO ha consultado a Ana Lage, una de las meteorólogas del organismo autonómico, quien respalda esa previsión aunque con ciertos matices. "Decir claramente que no va a haber nada de lluvia es un poco arriesgado" matiza la técnica al comprobar varios modelos meteorológicos. Y es que no en todos se certifica esa previsión. "La mayoría de esos modelos no dan precipitaciones entre el tramo entre las 20.00 horas del jueves y las 02.00 horas del viernes, sin embargo el modelo del centro europeo anuncia algo de lluvia para esa franja horaria".

En este sentido, Ana Lage concluye que "lo más probable es que no haya precipitaciones cuando se celebre el concierto, pero sería más fiable volver a revisar la previsión mañana". Habrá que seguir por tanto pendientes del cielo en la urbe olívica, que en los próximos días seguirá amaneciendo pasada por agua.

Trombas de agua en Galicia

En las últimas horas, el cielo gallego ha dejado copiosas precipitaciones con cifras que alcanzaron, por ejemplo, los 92 litros por metro cuadrado en Muros, o los 81 en Carnota.

Actualización datos de chuvia recollida nas últimas 12 h (litros/m2): Muros 92, Carnota 81, Santa Comba 80, Lousame 64, Val do Dubra 62, Carballo 51. pic.twitter.com/PCClaIGaTN — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 5 de septiembre de 2022

Un poco más al sur se están registrando trombas de agua como la de este mediodía en Vilanova de Arousa que anegó algunas calles de la localidad.

De momento, las lluvias están siendo lo más destacado en Galicia por la presencia de una borrasca atlántica que incide sobre todo sobre el oeste de la Comunidad, con precipitaciones que persistirán mañana, acompañadas además de rachas de viento fuertes. El panorama será similar el miércoles con la llegada de nuevos frentes a Galicia que dejará lluvias localmente fuertes y persistentes y vientos intensos en el litoral.

Danielle

Respecto al huracán Danielle, que aún permanece sobre aguas oceánicas a varios centenares de kilómetros al oeste de Azores, Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha observado, que se irá desplazando en las próximas horas y días hacia el nordeste, "debilitándose en ese trayecto que discurre sobre aguas más frías y con unas condiciones atmosféricas desfavorables". Del Campo, ha explicado que probablemente entre el jueves y el viernes será ya un ciclón post-tropical, es decir, con características similares a la de borrascas propias de latitudes medias. A este respecto, ha detallado que el Centro Nacional de Huracanes de Miami, encargado de los pronósticos de Danielle, prevé una trayectoria que acercaría ese ciclón post-tropical hacia el continente europeo, pero sin apenas consecuencias pues en ese trayecto perderá su estructura y no provocará ni vientos ni lluvias significativas. EFE