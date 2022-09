Las previsiones de mal tiempo en el Atlántico para estos días, han revolucionado la agenda de los cruceros que tenían previsto arribar a Vigo en el corto plazo. El más perjudicado ha sido el súper velero alemán Sea Cloud Spirit, cuyo fondeo en Cíes programado para mañana lunes ha sido cancelado, de manera que el barco, que realiza un recorrido por la costa atlántica francesa y cantábrica, navegará directamente desde de A Coruña a Leixoes y Lisboa, donde rendirá viaje. Según información de la agencia Pérez y Cía., el mal estado de la mar previsto en las islas Cíes, hacía peligroso el desembarque del pasaje en los botes que los iban a trasladar al archipiélago.

Por otra parte, el crucero de expedición Silver Cloud, que tenía programado coincidir en Cíes con el velero alemán, adelantó un día su escala en Vigo buscando atraque a primeras horas de la tarde de hoy en el muelle de la estación marítima tras cancelar también el fondeo en el archipiélago por idéntico motivo que el velero alemán. A bordo del Silver Cloud viajan 204 pasajeros de numerosas nacionalidades atendidos por 222 tripulantes, que tenían previsto pernoctar en la ciudad y poner rumbo a Leixoes en la noche hoy, de acuerdo con datos facilitados por Marítima Consiflet. Este pequeño crucero de expedición de ultra lujo en el que el pasaje cuenta con la asistencia individualizada de un mayordomo y en el que el 85% de sus camarotes son suites con balcón, llegó a Vigo en el marco de un recorrido de once noches entre Dublín y Lisboa. El que sí se ajustó a las previsiones fue el británico Arcadia, que compartió atraque durante unas horas con el Silver Cloud durante el día de ayer. A bordo del Arcadia viajan 1.629 cruceristas británicos y 798 tripulantes, que realizan un recorrido de una semana desde Southampton que completa con atraques en Guernsey, Leixoes y Lisboa.

Como suele ser habitual, con el primer mes del otoño regresa la temporada alta de este tráfico portuario a Vigo, hasta el punto que durante los cuatro últimos meses del año se concentran casi la mitad de las escalas de toda la temporada. Siempre con el permiso del tiempo, está previsto que sean 15 los buques de pasaje que nos visiten este mes, tras varias cancelaciones tanto por el mal estado de la mar como por haberse anulado varias salidas de pequeños cruceros de expedición, debido a la baja demanda. Con todo, la animación en el entorno portuario está más que asegurado, ya que el calendario contempla dos escalas dobles a cargo de Celebrity Silhouette y Costa Fortuna el día 16, y Azamara Pursuit, en su estreno en Vigo, y Celebrity Silhouette, que coincidirán el 21. También vendrán los gigantescos Anthem of the Seas (días 13 y 25) y Iona (día 27), acompañados por los también megacruceros Costa Diadema, por primera vez en Vigo, el día 15, y Ventura, el 7. La lista la completan MSC Magnifica, mañana martes; Jewel of the Seas, el 12; Disney Magic, el 22 y Artania, el 24. Teniendo en cuenta los actuales niveles de ocupación, se calcula que estas escalas acerquen a la ciudad a unos 35.000 pasajeros.

Echando mano de las programaciones para 2023 que ultiman los operadores del sector, puede decirse que el puerto de Vigo estará muy cerca de recuperar el centenar de atraques, volviendo a los registros de hace una década a pesar de que un año más seguirá lejos de los números de sus grandes rivales, que por proximidad son los puertos de A Coruña y Leixoes, en los que se prevé superar las 120 y 140 escalas respectivamente.