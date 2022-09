El inspector Leo Caldas, embajador de la cultura gallega entre los universitarios de Reino Unido

Dos promociones de universitarios británicos se han bañado ya en las playas viguesas, ascendido el monte O Castro y saboreado un albariño en la Taberna Eligio gracias a las aventuras del inspector Leo Caldas. Paula Antela, profesora de español en Liverpool y, a partir de este mes, en la Royal Holloway de Londres, recurre a las novelas del inolvidable Domingo Villar para acercar a sus alumnos de la carrera de Estudios Hispánicos la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Vigo y de toda Galicia.

“Siempre me ha frustrado mucho que en los libros de texto de Español como lengua extranjera (ELE) todo el contenido cultural se centre en Madrid, Barcelona o Sevilla y que nunca o apenas se mencione a Galicia. Además, en 2º de carrera, donde imparto mi asignatura, el contenido se centra mucho en preparar a los alumnos para el Europe Abroad, que es como un erasmus obligatorio que deben hacer en 3º, y tienen muy pocas referencias a la hora de elegir dónde hacer un intercambio en España. Por eso se me ocurrió llevar a cabo esta actividad para que puedan descubrir, por un lado, nuestra comunidad, su lengua y su cultura, y además intentar abrirles los ojos sobre otros lugares en los que poder estudiar. Igual no tenemos el clima de Valencia, pero sí una cultura muy rica”, defiende.

El español y el francés son los idiomas extranjeros más demandados en Reino Unido, sin embargo, no todas las universidades cuentan con un departamento de gallego: “En Liverpool, sin embargo, sí los tienen de euskera y catalán. Así que hacer esta actividad en clase era la única manera que tenía ya no solo de acercarles nuestra cultura, sino de que pongan a Galicia en el mapa”.

Antela y su compañera de departamento, la onubense Marina Rabadán, implementaron por primera vez su propuesta durante el curso 2020/21 y de forma virtual debido a las restricciones de la pandemia. Los alumnos tenían que elaborar una cartografía literaria de Vigo a partir de “Ojos de agua”, el primer caso del inspector Caldas. Y la experiencia resultó tan gratificante para todos que repitieron al año siguiente y añadieron la segunda entrega, “La playa de los ahogados”.

“Durante el primer semestre tienen que leer “Ojos de agua”, analizar los personajes y crear la cartografía digital en Google Maps o en otra plataforma. Es una especie de guía o ruta literaria por Vigo siguiendo los escenarios de la novela. Además tienen que descubrir si son reales o ficticios y buscar en qué lugares se inspiran estos últimos. Y en el segundo semestre se leen la siguiente novela y también abordamos su adaptación cinematográfica”, detalla.

“Trabajan duro y me encanta verlos motivados. Les encanta la gastronomía. Es la estrella de las clases. Les sorprendió el pulpo y se aprendieron el nombre de los mariscos. También buscaron en Google el menú de la Taberna Eligio y una de mis alumnas eligió el Hotel México [actualmente Hotel Occidental], situado cerca de la estación de tren, para incluirlo en su guía y llamó por teléfono para pedir información y practicar su español”, celebra.

La docente, que ya conocía la obra de Villar, señala además que la novela negra encaja muy bien con este tipo de experiencias: “Siempre cuesta más leer en una lengua extranjera y la literatura policiaca motiva a los alumnos. Además de ser una forma de que lean autores contemporáneos. La novela negra tiene componentes de gamificación, un tema con el que yo trabajo mucho, porque el lector, de alguna manera, participa en la resolución del crimen. Y estos engagements ayudan mucho a los estudiantes. Se describen muy bien muchos lugares de Vigo y en cada uno de ellos sucede algo que lleva a una pista para descubrir al asesino”.

Además de seguir el rastro del homicida a través de las páginas de Villar, los universitarios británicos descubren una tierra que les atrae por sus paisajes y tradiciones.

“Mientras van leyendo las novelas me van contando todo lo que desconocían y les sorprende como la belleza de las playas y las Cíes. O Castro es uno de los lugares que más les gusta. Y también conocen Toralla o Bueu. Es una forma de descubrir Vigo desde Reino Unido, sin viajar. Y luego tienen muchas ganas de ir. Un par de mis alumnos se van a ir a estudiar a Santiago, otros, que también estudian portugués, han elegido Oporto pero se acercarán a Vigo, y muchos quieren viajar a Galicia para conocerla”, revela.

El Brexit limita el intercambio cultural

Antela también apunta al Brexit entre los motivos que hacen necesaria su propuesta didáctica. “Ahora es más complicado hacer intercambios. Antes, mucha parte de la cultura española la llevaban los “erasmus” que viajaban a Reino Unido, pero ahora ya no existe este programa en el país y los alumnos pierden ese contacto. Y también a las universidades británicas les cuesta más hacer convenios con otras europeas. Por eso es más importante todavía intentar que no se pierda ese interés”, destaca.

Lleva dos años en Reino Unido, pero antes trabajó en Burdeos y dar a conocer las costumbres y la riqueza de su tierra siempre ha sido una gran motivación: “Me encanta Galicia, creo que cuando estás fuera se te incrementa la morriña y tengo una profesión que me permite darla a conocer. En Francia celebramos un magosto y el Samaín, y en Liverpool organicé con ayuda del Instituto Cervantes un concierto virtual de música tradicional gallega porque los músicos no pudieron viajar por la pandemia. El apoyo es poco, pero siempre lo intento”.

Antela bromea con el hecho de haber elegido a un autor vigués y con unas tramas tan vinculadas a la ciudad a pesar de ser coruñesa. “Me dan igual esas cosas, cuando estás fuera, todo es Galicia. También les pusimos un vídeo a los alumnos de las luces de Navidad de Vigo y alucinaron. Somos embajadoras”, relata entre risas.

Su proyecto también es un bonito homenaje a Villar, fallecido repentinamente el pasado mayo. “Tengo una cuenta en Instagram que siguen mis alumnos y todos hicieron comentarios cuando ocurrió y recordaron lo mucho que les había gustado la novela. Cuando vengo a Galicia en verano aprovecho para grabar vídeos y durante estas vacaciones hice algunos nuevos sobre los escenarios de los libros”, adelanta Antela, que también recurre a su hermana, residente en Vigo, para añadir contenido a su cuenta.

La docente y su compañera Marina Rabadán, a la que también le ha entrado “el gusanillo” por Galicia y este verano hizo el Camino de Santiago, dieron a conocer su experiencia durante la última reunión de ELEUK, la asociación de profesores de español en Reino Unido, que acaba de publicar un libro en el que aparece un artículo de ambas explicando su proyecto.

Antela se incorpora mañana a su nueva plaza en el departamento de Filología Hispánica de la Royal Holloway de Londres y su intención es introducir contenidos sobre Galicia en cuanto puede: “La idea de España en Reino Unido es Mallorca y Benidorm, y me gusta hacerles ver a los estudiantes de lenguas, que tienen más interés por la cultura, que es mucho más que eso”.