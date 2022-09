La enfermera viguesa en el Congo Candelas Varela, trasladada a España en estado grave

La viguesa Candelas Varela Vázquez, enfermera que lleva 25 años trabajando en el Hospital Monkole en Kinshasa, en la República Democrática del Congo (RDC), se encuentra muy grave tras llevar varias semanas con una infección de malaria, y hoy será trasladada a España en un avión medicalizado para recibir tratamiento en nuestro país, según ha informado a FARO su familia.

El trabajo de Candelas Varela en el Congo, uno de los países más pobres y conflictivos del mundo, ha sido ampliamente reconocido y objeto de numerosas informaciones en FARO desde su partida al país africano, en agosto de 1997. Su labor se centra en niños desfavorecidos que sin el Hospital Monkole no tendrían acceso a la sanidad. En 2020, justo antes de la pandemia, su intervención fue decisiva para que un niño congoleño de 10 años, Emmanuel, fuese operado en Valencia por el célebre cirujano Pedro Cavadas de un enorme tumor en la cabeza. La historia del pequeño, que finalmente falleció, conmovió a España.

La familia de la enfermera viguesa, de 50 años, informó ayer de que lleva en estado muy grave varias semanas por una malaria agresiva. Hace unos días, al empeorar la situación y peligrar su vida, los médicos decidieron inducirle el coma y trasladarla a España como último recurso. Para poder traerla tuvieron que fletar un avión medicalizado que cubrirá el trayecto París - Kinshasa - Madrid. En la capital de España, donde se prevé que llegue hoy, será evaluada para determinar si es ingresada en la Clínica Universidad de Navarra de la ciudad madrileña o si su estado permite trasladarla al centro matriz que esta entidad sanitaria tiene en Pamplona.

Aunque nació en Santiago (2 de diciembre de 1971), Candelas Varela pasó casi toda su infancia y juventud en Vigo. Estudió en el colegio vigués Las Acacias y se diplomó en Enfermería en la Universidad de Navarra. Tras trabajar en varios hospitales de Logroño y en Povisa, en 1997 se trasladó a Kinshasa, donde dirige la escuela de enfermería ISSI-Monkole. Entonces rechazó una oferta de trabajo en un laboratorio vigués para trabajar como voluntaria en el desarrollo de dicha escuela de enfermería. “Siempre me ha atraído la idea de ayudar a la gente –le decía a la periodista de FARO Ágatha de Santos poco antes de su partida a África–. Creo que toda persona que decide estudiar enfermería es porque quiere ayudar a los demás, y dentro de esto siempre te atrae la idea de ayudar a los más necesitados”. En otra entrevista con FARO, en 2006, señalaba que no pensaba volver a España y aludía a la enfermedad endémica que la ha afectado gravemente: “Estoy muy bien aquí, aunque coja la malaria o una verminosis de vez en cuando. Me encanta mi trabajo y estoy rodeada de gente a la que ayudar y que sueña con sacar el país de la miseria”, subrayaba.

Ante el desembolso económico urgente y muy elevado que se ha realizado para fletar el avión medicalizado, la fundación amigos del Hospital Monkole en Kinshasa ofrece una cuenta y un Bizum a los que enviar dinero, que además es desgravable al contabilizarse como una donación a la propia fundación. Ellos harán llegar el 100% del importe a la empresa aérea: Fundación Amigos de Monkole. Nº de cuenta: ES7200750224300606360706. (Enfermera Candelas Varela). Bizum 03997.