El viernes pasado tuvieron una comida en Noia los amigos, vecinos y compañeros de juegos infantiles de la Rúa Carreiriña, una de las calles más céntricas e importantes de esa medieval villa. Y me diréis, ¿a qué viene esto en una sección como MIRA VIGO? Pues no solo porque quien la organizó fue el noiés aunque de Vigo de toda la vida Pepe Lorenzo Morales (con Chola Alborés), sino que, entre los noieses de la Carreiriña y de la villa, hay mucha gente que vino a estudiar a Vigo y aquí fundó familia y profesión. ¿Por ejemplo? No solo Lorenzo Morales. Otros como Rodrigo Romaní, eminente músico fundador de Milladoiro; Patricio Pérez Cobas, profesor y concertista de piano; los de la Orquesta Tamara, que debutó en el Náutico y luego alegró desde los 60 las horas vermut y café en el Flamingo, en Príncipe (¡que llegaron actuar en el Olimpia de París!); Rita Vázquez y su familia materna, madre de Domingo Villar, el fallecido novelista; el antiguo director de FARO, Blas Agra; José Manuel Castro Patiño, empresario en Vigo... Por ello, en esta tertulia se acordó hacer gestiones con ambas corporaciones municipales, para conseguir que en Vigo hubiera una calle NOIA y en Noia una calle VIGO. ¡Buena idea!

Los Estrada, maestros cerveceros de La Cruz Blanca Hice anteayer memoria de la calle Rúa Alta del barrio viejo vigués, donde se va a abrir un Centro de Inserción Laboral, y recibí una llamada de un exvecino de esa calle. “¿Cómo no contaste que en el número 16 vivió José María Estrada, cuyo padre vino como maestro cervecero a montar la fábrica de cervezas Cruz Blanca y Austríaca en La Barxa?”, dijo. Pues claro. Como sé que esta sección tiene muchos lectores amantes de la intrahistoria de Vigo, cuento que Domingo Estrada, maestro cervecero (hermano de Gerardo Estrada, que también vino para aquí y montó sin éxito una fábrica de alpargatas de goma en Teis), llegó aquí en 1923 enviado desde la cervecera de Santander a montar la de Vigo, de la que sería director técnico hasta su muerte en 1961. Con él trabajaba desde los años 40 su hijo, que vivía en la Rúa Alta, José María Estrada, en ese edificio número 16 construido por su suegro José María Fernández , padre de su mujer, Clara Fernández, y constructor de otros edificios en Vigo. José María Estrada, que había jugado en el Juventus de baloncesto, fue en 1961 su nuevo maestro cervecero y director técnico, con Manuel Prieto Lavín como director gerente. Allí tenía la fábrica el baile de La Barxa y el cine de igual nombre. Estrada fue fichado por La Estrella de Galicia en 1963 y se fue para A Coruña, mientras Skol negociaba la compra de la Cruz Blanca.