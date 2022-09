Así ven al alcalde de las 76 velas: “pletórico y con alma joven”

Pletórico, joven y ejemplo. Son algunos de los términos con los que vigueses reconocidos en sus sectores muestran su opinión sobre el alcalde, Abel Caballero, que sopla hoy el número 76 en su tarta de cumpleaños con energía suficiente como para hacer frente a una agenda repleta de actos de lunes a domingo -ofrece casi a diario una rueda de prensa y encabeza reuniones de todo tipo-, sin vacaciones y con compromisos, además, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A ojos de los ciudadanos, parece que no le pesan los veranos que lleva a sus espaldas. Muchos se sorprenden cuando se enteran de la edad del regidor, un hombre con múltiples facetas descubiertas en los últimos años: pasó de un perfil más serio en sus primeros compases al frente de la Alcaldía a bailar en público, subirse a una bicicleta con las cámaras apuntándole o bromear con los presentes con espíritu desenfadado. Es el segundo regidor con más edad de las 15 ciudades más pobladas de España. Solo le supera el de Málaga, Francisco de la Torre Prados, con 79 años -cumplirá 80 en diciembre-.

“Es un ejemplo para toda la ciudadanía. Participa de forma activa en la sociedad, algo que es muy positivo para él, pero también para el resto. De este modo, se responde a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de envejecimiento activo”, destaca el geriatra Miguel Ángel Vázquez antes de indicar que, actualmente, tener 76 años no es ser una persona envejecida como lo era antes. “La noticia, ahora, es cumplir más de 100 años”, indica. Pone en valor la importancia de que el colectivo de mayor edad se implique en la sociedad. “Ayuda a su bienestar emocional y aporta una visión diferente a la sociedad, como defendían los romanos, por eso estaban gobernados por las personas con más años. Hay que dejar claro que ser mayor no es una enfermedad”, añade.

Con algunos meses más que el alcalde en el DNI, Carmen Avendaño, presidenta de la Asociación Érguete y de la Fundación Érguete, presume de que a ninguno de los dos les pesan los años. “Qué voy a decir yo de la energía de Abel Caballero para su edad. Si yo soy un año mayor que él. Queremos estar activos, trabajar y ayudar a todos y a todas las que podamos. Somos como esos viejos rockeros que tocan hasta el final. Lo conozco y sé que no va a parar”, apunta, a la vez que indica que su trayectoria “es un buen ejemplo para todos los jóvenes que quieren cambiar las cosas en el mundo y también en su ciudad”.” Recorrió toda la política española y gallega hasta llegar al sitio donde parece más cómodo y feliz: Vigo. Él ya forma parte de la historia viva de su ciudad”, señala antes de felicitarlo y desearle más años de salud y trabajo.

El arquitecto Alfonso Penela, que da vida al nuevo Barrio do Cura y proyectó la recuperación de la Ciudad de la Justicia, tampoco cree que la edad sea un problema. Él suma 67 años. “Es una ventaja si, durante tu vida, has estado cuidándote. La cabeza, si la tratas bien, madura con el paso de los años, lo cual es mejor. Bernini proyectó la columnata de la plaza de San Pedro en Roma con casi 70 años”, recuerda. Asegura que alucina con la energía que muestra Caballero: “No sé qué se toma por las mañanas. Seguro que tiene que ver con la ilusión y el gusto por tu trabajo”. Precisamente, afirma que no cree en la jubilación. “Hace perder muchas cabezas bien construidas. Lo fundamental es querer seguir trabajando, tener ganas y empeño en hacer las cosas bien. La cuestión es que sientas tu trabajo como parte de tu programa de vida y no una tortura. A mí, me da satisfacciones y me enriquece. Tengo la misma ilusión o más cada vez que me enfrento a un nuevo trabajo”, finaliza.

A sus 79 años, Manuel Rodríguez, presidente del Grupo Rodman y del Círculo de Empresarios de Galicia, no tiene dudas de que a Caballero le queda batería de sobra para completar una legislatura más –si las urnas le sonríen de nuevo– sin ninguna dificultad. “Está pletórico Con el paso del tiempo, lo he visto ir de menos a más. La edad no importa. ¿Cuántos años tienen el papa [85] o el presidente de Estados Unidos [79]?”, asevera antes de destacar que, para estar a sus edades en el trabajo, “hace falta entrenar todos los días”. “Llega un momento en el que no te cansas. Somos los que tenemos más experiencia vivida y, por ello, podemos dar más consejos”, apostilla. En su caso, la responsabilidad le hace estar al frente de su proyecto empresarial. “En diciembre, que cumplo 80 años, lo dejo. Estoy bien de salud y quiero hacer lo que me plazca”, anuncia.

La pintora Menchu Lamas, de 68 años, tiene claro que su gusto por el trabajo y por estar cerca de la ciudad son los factores que le hacen seguir trabajando a sus años y asumir tanta responsabilidad: “Tiene una actividad muy grande, parece que no para. Considero que la edad no tiene que impedir hacer nada mientras te encuentres bien. Yo no tendré jubilación, seguiré creando hasta que pueda”.

El rider de mountain bike Miguel Guerrero, más conocido como Carolo, cree que es "increíble que haga todo lo que hace". "Si hay un evento con bicicletas, se sube a una; si es de pádel, coge la raqueta; si es de fútbol, juega… Me gustaría estar así a su edad y tan alegre, contento y activo como se le ve, viviendo como si tuviera 30 años", manifiesta antes de destacar su espíritu joven en el trato personal: "No tiene ese papel tan serio que caracteriza a los políticos".