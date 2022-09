Todavía resta una semana para el inicio de las clases pero en buena parte de los centros educativos de Vigo ayer comenzaron los claustros de profesores y equipos directivos para la planificación del curso escolar 2022/2023. Dos aspectos definirán esta etapa, por un lado el fin de las medidas COVID que marcaron el devenir de las aulas en los últimos dos años y, por otro, la convivencia de dos leyes educativas: la LOMCE, que continuará en los cursos pares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, y la LOMLOE, la nueva normativa que se implanta en las clases impares (1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato).

Retraso en los reales decretos

La demora del Ministerio en la aprobación definitiva de los decretos de los currículos de enseñanzas mínimas que regirán en cada materia de cada etapa educativo dejó a la Consellería de Educación sin tiempo suficiente para realizar este mismo trámite con la parte de los contenidos que le corresponde (el 50% del currículo), lo que ha provocado en los docentes que asumen los cursos impares cierto malestar. “El sentir general del profesorado es el de preocupación, estamos desorientados y aturdidos porque realmente estamos trabajando sobre borradores. Puede que no haya cambios, pero no lo sabemos; trabajamos en el aire”, explica Asunción G. Cabaleiro, profesora de Inglés del IES Álvaro Cunqueiro.

Programación informática

La primera novedad con la que se ha encontrado este profesorado es el formato en el que deben elaborar esta planificación. Se trata de una plataforma digital –Proens– donde deben colgar todo el programa didáctico de cada materia que van a impartir. Para Eva Pérez, directora del IES Valadares, la aplicación permite reducir “papeleo” y “centralizar” estos criterios. “Se trata de poner todo más claro, la evaluación, la metodología... que el alumno y los padres tengan claro porqué aprueban o porqué suspenden”, reconoce la docente.

Cursos de formación

Muchos profesores participaron en los meses de junio y julio en cursos de formación para conocer su funcionamiento, pero todavía genera desconfianza. “Todavía hay docentes que no están hechos a la plataforma, y que los contenidos, los decretos, aún no estén aprobados no ayuda”, cuenta Marco Veiga, director del IES Castelao.

Trabajo sobre borradores

El equipo directivo y profesorado del IES Politécnico de Vigo dejaron ya antes de las vacaciones estivales toda la programación preparada, a la espera de la aprobación definitiva de los currículos por posibles cambios. “Moitos docentes índa se están formando nesta aplicación; realmente traballouse moi a presa e sobre borradores, non é o ideal”, comenta Euloxio Santos, director del instituto de Torrecedeir.

Más optimista se muestra Magdalena Mariño, profesora del Colegio María Inmaculada (Carmelitas). Reconoce que se trata de una cambio metodológico “interesante” en el que los profesores se encuentran todavía ante “una primera toma de contacto”. “No es el primer cambio de ley que experimentamos, los comienzos sí serán más complicados pero con formaciones podremos introducir cada materia sin problemas”, define Mariño.

Ratios por aulas

Otro de los aspectos en que coinciden los docentes es la pérdida de la oportunidad – ‘gracias’ a la pandemia– de reducir la ratio de alumnos por aula. “Volvemos a los grupos de 30 estudiantes en ESO y 33 en Bachillerato; así, por mucha ley nueva que venga no mejorará la educación. No podemos dedicarle a cada alumno la atención que merece”, lamenta Cabaleiro. “Perdemos unha oportunidade de ouro”, amplía Santos.