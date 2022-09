¡Cuqui Piñeiro, cariño nuestro! Hablo de Cuqui, María Cruz de pila, porque ayer charlé largamente con ella por culpa de una fiesta. ¿Que no sabes quién es Cuqui? Pues serás el único, porque todo el mundo del arte y adyacentes la conocen y no por ser hija devota de Xoan Piñeiro, no, sino porque a su labor inicial como escultora, a su galería anterior en A Guarda, añadió un emporio artesanal y creativo con sede en el Goián de Tomiño: la Fundición Arte Bronce. ¡Cuánta obra de cuántos artistas han salido de ese taller y cuánta obra pública extendida por Galicia y fuera de ella! Pero hoy de lo que quiero hablar es de su fiesta, esa que organiza cada año en ese jardín preciado de la fundición y en ese espacio interior que fue la bodeguilla de su padre, por donde pasaron Eiravella, Antúnez, Picallo, Eliseo Alonso, Reinaldo Carrizo... Al grano: desde las 6 de la tarde del día 10, sábado, veréis allí obra escultórica de Xuxo Vázquez, de Nando Álvarez, de la búlgara Liliya Pobornikova y pictórica de Rosalía González Pousa, sobrina del pintor. ¡Ah, pero es que a las 7, tendréis una actuación de mucho merecimiento! La cantante Su Garrido Pombo, un privilegio para el oído tanto con el jazz como con la bossa o el folk. ¡Vaya fiesta del arte, Cuqui querida!

¡Qué cocina, Benigniño! Estoy pensando ahora en el vigués Benigno Campos, uno de los héroes de la cocina gallega según Manolo Rivas. Pienso en él porque estamos fusilando en mi casa una de las recetas de su libro As receitas de Benigno Campos, y mientras escribo ya llegan desde la cocina los aromas primarios de su “rodaballo ao meu xeito”. Conozco a Campos desde que era delineante en Vulcano, aunque más bien como líder sindical del sector de la construcción naval hace decenas de años. Le veo de tarde en tarde, la última vez pasando por Príncipe con su dueña, pero cada vez que copiamos en la intimidad doméstica una de sus recetas es un poco como estar en su compañía. Le pongo una oda: “Hierves caldos, mezclas salsas/ qué sabrosas tus viandas/Todo el mundo a ti te quiere/ por lo rico que cocinas”. Y la mujer en la mar Interesante el tema del libro que presentan hoy, a las 19 horas en el edificio de la Autoridad Portuaria, Bartolomé Cánovas y Raúl Villa, con prólogo de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se titula La mujer en la mar: historias de sueños cumplidos y la obra profundiza en el retrato de mujeres que se abrieron paso en ese mundo en tiempos oscuros y de hoy.