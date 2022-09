Más de la mitad de los estancos deberán cerrar si prospera la demanda del comité nacional antitabaco

La entidad, que viene de presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabaco y otros productos relacionados, elaborado por el Ministerio de Hacienda, busca con ello que disminuya el consumo de este producto, que causa más de 20.000 muertes diarias en todo el planeta según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, además de promover que la ratio sea de un estanco por cada 10.000 habitantes, también tiene como propósito reducir el número de puntos de venta con recargo (que se encuentran instalados en bares, cafeterías, restaurantes o hoteles, entre otros espacios destinados al sector servicios) para pasar de 18 a tres máquinas dispensadoras por cada 10.000 habitantes.

A nivel local, no hay datos para este último indicador –aunque se intuye que la disminución porcentual será bastante cercana a la nacional (que ronda el 83%)– pero sí del primero. Como indican fuentes municipales, la cantidad de locales dedicados a la venta de tabaco que pagan la Tasa de Basura Industrial, Comercial y Profesional es de 64 (lleva sin variar desde 2019) por lo que ahora mismo hay una expendeduría por cada 4.591 vigueses.

Así las cosas, el objetivo sería cerrar la mitad el número de estancos nacionales, por lo que en la urbe olívica deberían restar 35 (a un promedio de cuatro por año) hasta llegar a los 29 negocios, ya que según se desprende de las últimas cifras difundidas por el INE residen actualmente 293.837 personas (a cierre de 2021) en Vigo.

En todo caso, la decisión de si esta reducción será así, en el plazo y las formas que demanda el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, dependerá del Ejecutivo central y cómo responda a las alegaciones presentadas. “Es decepcionante comprobar cómo el Gobierno no hace nada por erradicar el consumo de tabaco en nuestro país y cómo triunfan los criterios económicos sobre la protección de la salud pública”, manifestó hace solo unas jornadas Andrés Zamorano, presidente del CNPT y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en un comunicado remitido a los periodistas.

A falta de datos específicos de Vigo, los ciudadanos de la provincia de Pontevedra gastaron más de 100 millones (101,03 M) en cigarrillos entre enero y julio de 2022: dos millones más frente al importe desembolsado durante las mismas fechas del 2021. Además del aumento, destaca como curiosidad el denominado fenómeno del propósito del año nuevo, pues en el mes de julio se vendieron 3,43 millones de cajetillas frente a los 2,95 M o los 2,74 M de enero y febrero.

A nivel económico, Pontevedra pasó de gastar 117,8 a 120,4 millones en todos los productos de tabaco (cigarrillos, cigarros, liar y pipa). La comunidad, por su parte, pasó de 351 a 359 millones. En este contexto, el porcentaje que representan las compras de tabaco de los pontevedreses respecto al total gallego se mantiene en torno al 33,5%.

En cuanto a los productos vendidos, cabe destacar que descendió el número de cigarros comprados en la provincia hasta julio de 2022 frente al mismo periodo de 2021, pasando de 25,9 a 24,8 millones (un millón menos), mientras que aumentaron en casi 30.000 las cajetillas de cigarrillos y en 544 kilos el tabaco en pipa, y bajaron en 1.155 los kilos de tabaco de liar.

“Rompería la economía de muchas familias”

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo es la entidad que agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España. Actualmente lo constituyen 46 organizaciones, entre las que está la Asociación Española Contra el Cáncer. Desde su sede en Vigo, destacan estar a favor de limitar los espacios libres de humo y de reducir el acceso a tabaco, y a otras formas de consumo (especialmente a los menores) en línea con la petición de la CNPT. No obstante, la nueva propuesta no es bien recibida por todo el mundo y determinados estancos que no la ven viable.

“Todas las personas deberían tener las mismas oportunidades para prevenir el cáncer y no es así. Es necesario corregir esta situación, facilitando la adopción de hábitos de vida saludable y poniendo freno al impacto del tabaco, sobre todo en los menores”, recuerdan fuentes de AECC Vigo, recordando que desde mayo realizan una campaña de movilización social para liberar espacios emblemáticos como el Parque de Castrelos.

Ellos dan la bienvenida a la citada iniciativa, que es criticada desde el sector del tabaco. Una medida “absurda” que “no se va a llevar a cabo”. Así la define Alba Fernández, empleada de una expendeduría viguesa. “¿Qué van a hacer, quitarle la licencia a algunos negocios que las han conseguido legalmente? ¿Y a quién se las van a quitar?”, se pregunta.

“Lo único que beneficiaría es a los estancos que quedasen”, responde, señalando que la gente va a seguir fumando independientemente del número de locales que haya. Asimismo, asegura que la iniciativa –de recibir el visto bueno del Ejecutivo central– “rompería la economía”, ya que son muchas las personas que se quedarían sin trabajo en todo el país.