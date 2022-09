Bo día! O vento de compoñente oeste trae nubes baixas e chuvia feble que se rexistra arestora no litoral atlántico e que co avance do día se moverá cara ao leste.

Temperaturas máximas suaves, só por riba dos 25ºC na prov de Ourense e sur de Lugo.

Ver radar:https://t.co/xvsu5bVEFU pic.twitter.com/YrySbbd6Ad