¡Bien por el abuelo de Oia, Abel Diego Acevedo, que apagó las velas de sus 101 años el otro día! Todo es relativo y debo decir, de todos modos, que es un chaval para un vigués de mucho arte como Luis Torras, que con sus 109 años es el abuelo de Galicia. Hace un año me llamó por teléfono Torras y se despidió diciéndome que a ver si quedábamos. Conozco otra viguesa, Ángela Castaño, Lita, que va por los 101, que estaba genial cuando estuve en el fiestón que le dieron en el chalé redondelano de la familia por su 98 cumpleaños y de la que me cuenta su nieta, Ana Gontad, que sigue resistiendo. ¡Un abrazo, Lita querida! Pero 101 cumple también en dos meses mi admirado amigo Adolfo Rego, orensano residente en Nigrán-Playa América hace tiempo, y que el otro día me llamó para que le consiguiera un librillo de las fiestas de San Roque. Y es que Adolfo, aparte de conversador incansable, es un coleccionista feroz, desde “incunables” gallegos hasta libros de fiestas o estampas de santos, con una biblioteca de nueve o diez mil ejemplares. Se queja por vez primera de una pierna pero su mente sigue efervescente y su historia personal sería digna de unas memorias. No hablo de Adriano Marques de Magallanes porque, con sus 97, es un chaval para ellos.

Aquella Rúa Alta de antaño Leo que un centro de inserción laboral dará vida a la calle Rúa Alta y me viene a la mente esa vieja calle del Vigo viejo allá por los años 50 y 60. Sólo en su primer tramo, entre el número 2 y el 16 que giraba hacia la calle Real, estaba en la esquina superior el bar “el burro”, con discreta presencia de “señoritas”; el bar España, un clásico que ahora tiene nueva vida; el bar Las Rejas, con su futbolín haciendo esquina y, frente a él, una lechería Nai que ¡oh novedad! vendía la leche en bolsas, junto a una bodega con sus pipas de vino peleón de las que servían directamente para llevar a casa. Mira que había bares en menos de cien metros. Estaba también la tienda de Osvaldo y la de Margarita, en un portal esta última y, en el entresuelo del 16, una especie de mercería, la de Rosa y Gelito. Todo se aprovechaba.En el número 2, haciendo esquina con el mejillonero bar Vincios de la calle San Vicente, vivía en un callejón Irene, una mujer que llevaba su extrema pobreza con una dignidad insuperable y supo criar en las más adversas condiciones a un puñado de hijos que nunca podrán olvidarla por su ejemplaridad. ¡Qué tiempos aquellos!