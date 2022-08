¿Puede haber sido este verano el más rico en conciertos de toda la historia de Vigo? Juraría que sí, porque llevo observándolo desde finales de los años 70, en que me tocó entrevistar a algunos de los grandes como Raphael, la Jurado, Serrat... y no creo que antes haya habido parangón. Para contrastar desperté a Javi Martínez, a quien conocí antes de que fuera batería de los inolvidables Semen UP allá por los años 80. Y lleva tiempo durmiendo como puede por culpa de su responsabilidad en los conciertos de Castrelos como empleado de Fluge Galicia, productora técnica global este verano del auditorio de Castrelos, por donde pasaron, entre Joan Manuel Serrat (10 julio) y Dani Martin, Sebastian Yatra, Love of Lesbian, Tanxugueiras, Leiva, Sting, Lola Índigo, Hijos de la Ruina, Wöyza, Hombres G y Raphael. Si se suman los conciertos de Castrelos, el Xacobeo con Rufus Wainwright (2 de julio, ), las 8 bandas del Festival Latitudes, C. Tangana (23 de agosto o Muse (8 de septiembre), y se le añaden los 30 artistas del Marisquiño y los del Terraceo (y no digo otros), ya vemos que este verano ha sido de una presencia musical que no igualó siquiera algún verano del Para Vigo me voy (2000-2007) de Bibiano Morón o el inmenso Afroamérica de 1992.

Vigo, el concello más activo El parón de la pandemia que generó más ganas de conciertos y más producción institucional y privada, el Año Xacobeo y una alcaldía de Vigo dispuesta a echar la casa por la ventana (con tiento) dieron lugar a que este verano no hubiera modo de hallar un solo técnico libre, fuera de sonido, de luces, de montaje de escenarios... Ello no solo fue, me cuenta Javi Martínez, porque hubo muchos más bolos, sino porque la pandemia vivida desarboló el gremio, hizo abandonarlo hacia otros oficios de supervivencia a muchos de sus miembros. Aún así, podríamos afirmar que, si Vigo tuvo la mayor explosión musical de su historia, fue también la ciudad con más música este verano, aunque a lo largo del año quizás podría ser el de A Coruña por su Coliseum, dada su estable programación. Las que proponen el pastel Así, a botepronto, yo diría que hay tres o cuatro promotoras que se comen el pastel en verano y entre cuyas propuestas elige cada año la alcaldía. Una es Esmerarte (que este año trajo entre otros el festival Latitudes, PortAmérica en Nigrán...), otra Sweet Nocturna (Sting, Raphael, Dani Martin...), una tercera sería Categórica (Serrat, Yatra…) que aquí representa my dear Begoña Gómez, y habría que citar a XQatro (Bryan Adams) y Qué Arte, de Carlota Ojea, y la Vigo Multimedia de Oliveira, aunque a éstas les tocó más bien programación infantil este verano.