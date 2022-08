La niebla no para el puerto de Vigo

A bordo de una pequeña lancha, al encuentro de los buques que entran en la ría de Vigo, Ignacio Expósito hace de guía incluso cuando las condiciones meteorológicas peor se lo ponen. Siempre con el equipamiento necesario, este hombre –que lleva trabajando como práctico ocho años y navegando desde 1999– arroja detalles curiosos desde el mar. Normalmente las nieblas están apareciendo en la ciudad cuando llega el verano, sobre todo en agosto y septiembre. “Es la temporada”, indica, señalando que durante estos días de borroso temporal han trabajado igual. “No nos ha impedido, no hemos parado”, asegura. Su modus operandi es siempre el mismo. Primero observan si hay visibilidad suficiente para hacer la maniobra sin peligro y, si estiman que no es posible, esperan. En su función de asesorar a los capitanes en la entrada y salida del puerto de Vigo, mucho cuidado ante momentos imprevisibles, pero también mucha experiencia: “Muchas veces la visibilidad es casi cero y no se ve toda la eslora del barco, pero estamos acostumbrados”.

Ante las situaciones de visibilidad reducida por la niebla, la Corporación de Prácticos del Puerto de Vigo invirtió a finales del pasado 2021 en unos equipos de ayuda a la navegación que ofrecen información en tiempo real sobre la posición, la dirección y la velocidad de las embarcaciones a las que prestan asistencia para el atraque y desatraque en los muelles. Estos dispositivos inalámbricos y portátiles llamados PPU (Portable Pilots Units) se usan dentro de los buques durante las labores de pilotaje y permiten predecir con precisión el movimiento de las embarcaciones: sobre todo los movimientos laterales y de aproximación a los muelles, mejorando notablemente la seguridad de las maniobras en casos de visibilidad reducida como los vividos en los últimos días, en los que la niebla se ha ido apoderando de la ría, aunque parezca haber dado un respiro después de la mejora registrada este lunes, con cielos que desde primera hora se comenzaron a aclarar. El tiempo dio un respiro ayer y los cielos se abrieron desde la mañana Portados por los prácticos en el momento del embarque, estos sistemas constan de unos sensores autónomos e inalámbricos, así como de un ordenador portátil tipo tableta que incluye un software de navegación de supervisión de la travesía (distancia, posición, rumbo, velocidades laterales, etcétera). “Gracias a ellos, a reducir la velocidad, y a la ayuda del barco de los amarradores en los movimientos de proximidad a los muelles, se realizan las labores de atraque y desatraque con mayor seguridad aún en condiciones de visibilidad reducida”, manifiestan en este sentido fuentes de la Autoridad Portuaria, recordando paralelamente que “si la visibilidad se reduce a cero, se intenta esperar un breve tiempo a que esta mejore” y que el servicio se mantiene activo y el Puerto de Vigo “abierto los 365 días del año”. El apoyo en Sasemar Desde el centro de control del tráfico marítimo de Sasemar, localizado en la Estación Marítima del muelle de Trasatlánticos, también han contribuido a que la niebla no haya supuesto ningún problema para la actividad portuaria de la ciudad olívica. Los operadores que coordinan el tráfico “extreman la precaución” y cuando la visibilidad se reduce a media milla náutica se realizan avisos a navegantes a través del canal de radio. Por un lado, se anuncia en el Canal 16, y en el Canal 10 se transmite el aviso. “Actualmente, con la utilización del AIS (Automatic Identification System) por la mayoría de las embarcaciones de recreo, además de los barcos comerciales y pesqueros, la seguridad de la navegación con niebla ha mejorado mucho”, añaden las referidas fuentes. Estos dispositivos, que también permiten ver la posición, dirección y la velocidad, hacen que las embarcaciones sean visibles, especialmente a los barcos de recreo ante las grandes embarcaciones ya que permiten localizar, identificar y ver la derrota de otras embarcaciones que también dispongan del AIS. El cabo Estai cuenta con la única sirena que sirve para señalizar el mar de toda Galicia Además de los dispositivos técnicos que emplean los efectivos de la Autoridad Portuaria a la hora de coordinar el tráfico marítimo, también hay una sistema muy peculiar que se encuentra en el conjunto arquitectónico del faro de cabo Estai. Se trata de su sirena, que es precisamente “la única señal acústica dentro de la señalización marítima que queda en Galicia”. Así lo indican fuentes de la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña, resaltando que se trata de una sirena que se activa manual y directamente por su responsable de señales marítimas. Cuando desde cabo Estai no se ve el cabo dos Bicos (que se encuentra en el extremo sur de la isla sur de Cíes) o Monteferro, se pone en marcha la mencionada señal, y se apaga cuando se vuelven a ver dichas referencias. El aparato se encuentra en el faro de cabo Estai, que en realidad no se trata un faro como tal, sino más bien de una enfilación que ayuda al posicionamiento de los barcos, por lo que sus torres carecen de la típica linterna en la que la luz gira incesante.