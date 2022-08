¡Uf, que llega, que llega septiembre y la vuelta a la vida cotidiana de la mayor parte de los veraneantes! Unos habéis vuelto cansados, otros con esa depresión posvacacional parecida a la poscoitum, otros en crisis con vuestra pareja, no diseñada para estar tanto tiempo juntos... y todos pensando a ver qué nos toca de ese horrible otoño que nos auguran. Bueno, menos mal, veo que como parte de nuestro depurado Foro de Educación Faroeduca, el 16 y 17 de septiembre, llega Thais Alonso, una experta en Felicidad Organizacional y Bienestar Corporativo, fundadora de un Instituto Europeo de Trabajo Feliz, que a lo mejor nos sirve para que aprendamos a paliar infelicidades. Thais es profesora de Mindfulness también, pionera en programas formativos en España hace unos 12 años, aunque en Vigo también tenemos un experto en la materia que es pionero del yoga en Galicia y yo le estoy oyendo predicar y dar clases de mindfulness desde sabe Dios cuando a profesores y alumnos: Manuel Agulla Madhana. Pero ya se sabe que nadie es profeta en su tierra.

De visita policial a una cocina

Me cuenta mi amigo Manuel Burgos, al que como ex poli y después abogado y criminólogo, le hicimos hace años sus memorias, que estuvo comiendo con unos compañeros en el restaurante La Molinera, en Ramallosa, y le pareció un lugar romántico por excelencia, al estar a esa vera del río que le da un aire bucólico. Pero él fue en realidad a comer y canta las virtudes de su cocina como las de la agilidad de su servicio, todo bajo la batuta de Miguel García. Mi amigo Burgos, que en el fondo es un romántico aunque su vida policial le haya obligado a darse de bruces con la dura realidad muchos años, piensa ahora en lo maravilloso que sería volver de noche, con dama de buen ver, (o un caballero si la que va es una dama), con la luna reflejada en el río, música ambiental y una discreta luz ratonera donde poder arrullarse, mientras oyes la voz de Frank Sinatra cantando “Tú me haces sentir tan joven”, en inglés claro. Ahora que está jubilado, puede ser romántico.

A correr por la leucemia

Y os hablo de David Gil, presidente de la Asociación FRANGIL contra la leucemia, cuyo padre y hermano murieron por su causa. Otro año más vuelve con su Vuelta a Galicia... 700 pasos en la que participan tantos corredores anónimos y que, desde 2009, quiso unir simbólicamente los 7 hospitales de Galicia con registro de donantes de médula ósea corriendo 500 kilómetros en 10 días y entregando 700 camisetas en los mismos. En 2019 se hizo por relevos y este año repetirán aventura entre el 8 y 12 de octubre pero en sentido contrario y entregando capas de superhéroes a pacientes que luchan por vivir. ¡Bien por David!