Los juzgados siguen señalando los juicios en calle Lalín al ignorar la fecha de traslado

En apenas unos días, en septiembre, arranca un nuevo curso judicial. Y en el caso de Vigo el de este año vendrá repleto de cambios. Porque en el horizonte está el traslado desde la actual sede de los juzgados de la calle Lalín a la nueva y flamante Ciudad de la Justicia. ¿Y cuándo se llevará a cabo? Pues esta es la pregunta del millón. Tras la inauguración de la gran torre de Pizarro el pasado mayo, un acto que estuvo presidido por el rey Felipe VI, se apuntó a este próximo mes como posible fecha para iniciar el cambio. Pero lo cierto es que a día de hoy todavía no hay nada oficial al respecto. “Aún no sabemos nada”, responden desde la junta de personal y los sindicatos que representan a los funcionarios judiciales. “No nos comunicaron nada”, coinciden también en señalar en los colegios de abogados y procuradores, profesionales que reclaman conocer cuanto antes cuál va a ser el cronograma definitivo para que el cambio de ubicación cause las mínimas distorsiones posibles en su propio trabajo y en la actividad judicial en general. “Esperemos que ahora en septiembre, finalizadas las vacaciones de verano, se clarifique algo la cosa”, afirman.

Ya con licencia de primera ocupación, lo que se sabe por ahora es que el traslado a la Ciudad de la Justicia se organizará a un ritmo de dos juzgados por semana, lo que prolongará la mudanza durante prácticamente siete meses. Fuentes de la Consellería de Xustiza explicaban el pasado julio que durante este agosto se trabajaría en la recepción de todo el mobiliario, en la reorganización de los espacios para dar cabida al nuevo tribunal de Primera Instancia que se ha concedido a Vigo y en la instalación de los equipos de grabación en las salas de vistas. El traslado del archivo, adelantaron, sí empezaría en septiembre, pero, consultadas ayer las mismas fuentes para aclarar si hay fecha para el arranque de la mudanza de los órganos judiciales, desde este departamento de la Xunta indicaron que por el momento “no hay” más “novedades”. Lo cierto es que los juzgados continúan señalando sus juicios poniendo como sede la actual, la de la calle Lalín. Muchos de ellos lo están haciendo a meses vista, al tener sus agendas bastante adelantadas. “No queda otro remedio, hay que continuar poniendo fecha a las vistas, esto no puede parar, pero inevitablemente los juicios que estén fijados para cuando a esas salas les corresponda el traslado van a tener que suspenderse”, afirma Pablo Valeiras, portavoz de Alternativas na Xustiza-CUT. “No tenemos ninguna fecha, no tenemos cronograma y todo el mundo está preguntando lo mismo; se habló de empezar el traslado en septiembre, pero es imposible; ¿en septiembre de qué año?”, critica este representante sindical. Otro problema añadido de esas citaciones para juicios que ya están materializadas es que al constar en las mismas como dirección la calle Lalín, para los que se tengan que celebrar finalmente en la nueva sede lo previsible es que haya que remitir una nueva convocatoria en la que conste la nueva sede, la de la Ciudad de la Justicia de la calle Pizarro. Todo ello para evitar que un acusado, un testigo o un perito se presente en el lugar equivocado. Una vez comience la mudanza, la previsión es arrancar por los juzgados que ocuparán las plantas superiores de la Ciudad de la Justicia, que son la sala Mercantil y las dos de lo Contencioso-Administrativo. Las laborales, las de Primera Instancia y de Familia, las de lo Penal, las secciones de la Audiencia y las de Instrucción irán, junto a la Fiscalía y otros servicios, en el resto de pisos de la torre. En el edificio anexo estarán el juzgado de guardia y el de Violencia sobre la Mujer. Sistema de sustituciones de los procuradores para poder cubrir las vistas en las dos sedes El traslado durará meses y durante ese período se celebrarán juicios tanto en los actuales edificios como en el nuevo complejo de Pizarro Junto a magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios o forenses, de este cambio también están pendientes los abogados y procuradores vigueses. Ninguno de los decanos de estos colegios tiene todavía información oficial sobre la fecha de la mudanza. A la espera de lo que ocurra las próximas semanas, han empezado a mover ficha para que el traslado no les pille con el pie cambiado. Los procuradores, por ejemplo, organizarán un sistema de sustituciones para que un compañero pueda reemplazar a otro si le coincide en un mismo día y en horas próximas juicios en la calle Lalín y en la nueva sede de Pizarro. Cada semana se trasladarán dos juzgados. Los que vayan ocupando la Ciudad de la Justicia empezarán a celebrar las vistas allí, mientras que los que aguarden su turno para la mudanza seguirán haciéndolo en los actuales edificios. “Si un procurador tiene un juicio a las 11.00 horas en la calle Lalín y otro a las 11.30 en Pizarro tendrá muy complicado poder acudir a esas dos vistas; hay que tener en cuenta que como mínimo necesitará 10 o 15 minutos para llegar de una sede a otra, por lo que para evitar demoras o suspensiones tendremos un sistema de sustituciones con compañeros que estén de guardia para acudir cuando se den estas circunstancias”, explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo. Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados, afirma que en el caso de los letrados, por las características propias de su labor, no pueden realizarse este tipo de sustituciones. Pero confía en que con “coordinación”, “colaboración” y “flexibilidad” puedan solventarse los problemas que surjan durante los meses que convivan las dos sedes judiciales. “Por eso es importante y fundamental que se nos proporcione con suficiente antelación la información sobre las fechas en las que se trasladará cada juzgado”, concluye.